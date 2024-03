HERA najavila nove cijene plina: Od početka travnja očekuju se niži računi

Jeftiniji plin od 1. travnja do kraja rujna, i to između 4,4 i 5,6 posto, ovisno o distribucijskom području – očekuje to potrošače navedenog energenta u javnoj opskrbi, objavila je Hrvatska regulatorna energetska agencija (HERA), koja je nove cijene izračunala "zbog promjene troška nabave plina ". I to na temelju metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu cijena plina za krajnje kupce kategorije kućanstvo, a prema njoj "trošak nabave plina za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024. iznosi 26,40 eura po megavatsatu, što je smanjenje od 44,5 posto u odnosu na trošak nabave plina koji je do 31. ožujka 2024. iznosio 47,60 eura po megavatsatu, odnosno smanjenje je od 5,2 posto, uzevši u obzir subvenciju Vlade Republike Hrvatske od 19,90 eura po megavatsatu koja se primjenjuje do 31. ožujka 2024. godine".

Kako ističu u HERA-i, prosječna krajnja cijena plina do 31. ožujka, s PDV-om od pet posto i bez subvencije Vlade, iznosi 65,22 eura po megavatsatu, a sa subvencijom Vlade 45,32 eura po megavatsatu. Od 1. travnja, međutim, prosječna će krajnja cijena, također s PDV-om, biti 42,96 eura po megavatsatu, što je za 2,36 eura ili 5,2 posto manje u odnosu na cijenu koja vrijedi do kraja ožujka. Što se samog troška opskrbe plinom tiče, iz HERA-e kažu da on ostaje isti.

– Trošak opskrbe plinom odražava troškove poslovanja opskrbljivača u obvezi javne usluge, uključujući troškove korištenja plinske infrastrukture – transport plina, skladištenje plina, korištenje terminala za ukapljeni prirodni plin – troškove energije uravnoteženja te ostale operativne troškove opskrbljivača u obvezi javne usluge. Određen je za sva distribucijska područja na temelju provedenog javnog natječaja za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024., odnosno trošak opskrbe plinom nakon 1. travnja 2024. ostaje nepromijenjen – kažu u HERA-i, koja je pokrenula i postupak javnog natječaja za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. listopada 2024. do 30. rujna 2027., a koji se provodi u skladu sa Zakonom o tržištu plina.

Zainteresirani opskrbljivači plinom svoje će ponude dostavljati u dva koraka; u prvom krugu moraju poslati dokaze i dokumentaciju kojima, prema uvjetima natječaja, dokazuju svoju kvalificiranost za sudjelovanje u natječaju, a u drugom koraku, koji će trajati od 15. do 19. travnja, zainteresirani moraju priložiti ponudbeni list, kao i jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarskog jamstva ili novčanog pologa.

