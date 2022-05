HEP umiruje stanovnike Banovine. Računi se moraju izdavati no svi koji na to imaju pravo ne moraju ih platiti

Pojedinim stanovnicima Banovine, kojima su kuće oštećene u potresu te žive u privremenom kontejnerskom smještaju, i dalje stižu računi za struju iako prema odluci Vlade struju ne moraju plaćati svi oni koji su prije potresa živjeli u objektima koji su nakon potresa obilježeni žutim ili crvenim naljepnicama. S obzirom na to da su se ljudi u kontejnerima tijekom zime grijali na klima-uređaje i/ili električne grijalice, sada im, nakon obračuna, stižu računi veći i od 10.000 kuna.

Javilo ih se već 800

– Jasno da sam ogorčena, kako ne bih bila. Kad kažu jedno, da se struja ne mora plaćati, a onda vam stigne ogroman račun iako je kuća uništena – rekla nam je jedna Glinjanka.No i ona, ali i svi koji su se našli u ovoj situaciji mogu biti mirni – struju neće morati plaćati iako su im stigli računi na kojima nije bila oznaka "OTPISANO". To su nam potvrdili i u HEP-u navodeći da im se do sada obratilo oko 800 kupaca s takvim problemom te su im, nakon provjere podataka i provedenog ispravka, svi računi otpisani. Naime, pravo na otpis računa ostvaruju građani s područja Grada Petrinje, Grada Gline, Grada Siska, Grada Hrvatske Kostajnice, Općine Lekenik, Općine Sunja, Općine Donji Kukuruzari, Općine Majur, Općine Dvor, Općine Topusko, Općine Gvozd, Općine Jasenovac, Općine Hrvatska Dubica, Općine Martinska Ves, Općine Pokupsko i Općine Kravarsko koji su u trenutku potresa bili nastanjeni u stambenim objektima kojima je nakon potresa dodijeljena jedna od oznaka kategorije oštećenja i uporabljivosti građevina (N1 – neuporabljivo – zbog vanjskog utjecaja; N2 – neuporabljivo – zbog oštećenja; PN1 – privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled i PN2 – privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije) te koji se nalaze u zamjenskom smještaju na navedenom području, odnosno krajnjim kupcima na privremenom smještaju u kontejnerima i kontejnerskim naseljima. Pravo na otpis imaju i svi koji su korisnici ili su članovi njihova kućanstva korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu, osobnu invalidninu, doplatak za pomoć i njegu ili imaju priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja.

No ključna je informacija da se svi oni koji imaju pravo na otpis, a nisu dobili račun s oznakom "OTPISANO", moraju za realizaciju prava obratiti u sjedište HEP-a u Sisku gdje će se, nakon podnošenja zahtjeva, provjeriti podaci u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, ako je riječ o socijalnom cenzusu za otpis računa, te u Hrvatskom centru za potresno inženjerstvo ako je riječ o otpisu temeljem stupnja oštećenosti građevine. Nakon što se podaci provjere, svi dospjeli računi otpisat će se, kao i oni budući – sve dok je na snazi odluka Vlade RH o otpisu.

Kako nam pojašnjavaju iz HEP-a, do pogrešaka, tj. izdavanja računa onima kojima su oni trebali biti otpisani dolazilo je zbog nepovezanosti podataka koji su stizali iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo te evidencije korisnika prava iz sustava socijalne skrbi jer te evidencije ne sadrže broj obračunskog mjernog mjesta ili broj brojila.

U HEP-u navode i pojedinačne primjere poput gospođe koja je izgubila pa ostvarila pravo po jednom od propisanih socijalnih kriterija što je zavedeno u evidenciji Ministarstva nakon što je ono dostavilo redoviti ažurirani popis HEP ODS-u. Kad se evidencija ažurira, otpis će se provesti za čitavo razdoblje od kada gospođa ima pravo na to. Slično je i s obitelji koja se bila odselila u Zagreb te zbog toga nije imala pravo na otpis. Po povratku u Petrinju stekli su to pravo, ali to se na računu može vidjeti tek kad se u evidenciji provede novi podatak. I njima će računi biti otpisani za čitavo vrijeme za koje imaju pravo na to.

Dopisi uz račun

U HEP-u navode da će svima onima koji su, eventualno, račun platili, a imaju pravo na otpis – uplate biti evidentirane i prikazane kao višak uplaćenog iznosa koji mogu ostaviti za buduća potraživanja ili zatražiti povrat uplaćenog viška.

Kako bi u budućnosti prevenirali neizvjesnost kupaca, HEP-Elektra će svim kupcima na potresom pogođenom području uz račune slati i dopis s detaljnim uputama vezanim za otpis potraživanja za utrošenu električnu energiju. No bitno je ponoviti da će svima koji ispunjavaju uvjete iz Vladine odluke za otpis, kakve god račune dobili, sva potraživanja i biti otpisana.