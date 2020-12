HEP sponzorira nacionalnu kampanju 'Moje mjesto pod suncem' u borbi za djetinjstva jednakih šansi

Kada tvrtka ima tako značajan utjecaj na društvo kao što ga ima Hrvatska elektroprivreda i kada društvo na različite načine snažno utječe na poslovanje HEP-a, brojna su dodirna područja u kojima se mogu partnerski provoditi projekti usmjereni na rast kvalitete života građana. Kao nacionalna tvrtka, HEP je od svog osnutka posebno usmjeren podržavanju hrvatske kulture, sporta i baštine, ali i na podizanje kvalitete života u zajednici. Upravo je zato Hrvatska elektroprivreda sponzorstvom podržala nacionalnu donatorsku kampanju „Moje mjesto pod suncem“ koju provodi udruga CeKaDe u Rijeci, u namjeri da im pomogne osigurati, urediti te opremiti potpuno novi solidarni centar za djecu i obitelji u riziku siromaštva. Program „Moje mjesto pod suncem“ već šestu godinu radi na osnaživanju i socijalnom uključivanju najranjivijih pripadnika našeg društva kroz kvalitetne izvannastavne programe i razne aktivnosti za koje njihovi mali korisnici u suprotnom ne bi imali mogućnosti. Cilj je donatorske kampanje osigurati 1,2 milijuna kuna potrebnih za potpuno opremanje višenamjenskog prostora površine 380 m2 na Pećinama u Rijeci. Nacionalna kampanja provodi se u partnerstvu sa Sveučilištem u Rijeci te uz pokroviteljstvo Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke.

Od podrške radu udruga do poticanja izvrsnosti u obrazovanju

Gotovo puno desetljeće HEP kroz program „Svjetlo na zajedničkom putu“ podupire djelovanje udruga, ustanova i organizacija civilnog društva, do sada njih više od 2.000. Uz to, već 25 godina nagradom „Imam žicu!“, koju je do danas primilo 818 učenika, HEP prepoznaje i nagrađuje najbolje osnovnoškolce i srednjoškolce na državnim natjecanjima u matematici, fizici i elektrotehnici. HEP je, također, 2015. pokrenuo nacionalnu akciju „Za naše male genijalce“, kroz koju je u šest ciklusa donacija do danas dodijelio ukupno 350 novih računala za 103 osnovne škole diljem Hrvatske. Kroz projekt „ZelEn“, HEP poboljšava energetsku učinkovitost i kvalitetu boravka djece u vrtićima i školama. Kao baštinik izuma Nikole Tesle, Hrvatska elektroprivreda snažno podupire promociju ostavštine našeg velikog znanstvenika poticanjem izvrsnosti mladih u STEM području te je u posljednjih desetak godina stipendirala više od stotinu učenika srednjih škola i redovnih studenata.

Od promicanja hrvatske kulture do podrške hrvatskom sportu i humanitarnom radu

HEP već niz godina financijski pomaže Hrvatska narodna kazališta u Zagrebu, Osijeku, Splitu, Varaždinu i Rijeci te pruža potporu nizu događaja od iznimne kulturne vrijednosti, poput Dubrovačkih ljetnih igara i Sinjske alke. Posebnu pozornost HEP ipak pridaje sudjelovanju u humanitarnim projektima koji su usmjereni pomoći najpotrebitijima, kao i projektima usmjerenima povećanju kvalitete zdravstvene skrbi. U tu svrhu HEP je donirao brojne zdravstvene ustanove i centre za rehabilitaciju, a ove je godine, zbog pandemije koronavirusa u više navrata pomogao aktivnosti za sprječavanje njegova daljnjeg širenja te nabavu uređaja koji pomažu u liječenju oboljelih. HEP je svoju ulogu filantropa koji daje poticaj jačanju vrijednosti općeg dobra postojano gradio. Zbog toga će zasigurno i u budućnosti biti jedan od predvodnika poslovanja koje je odgovorno prema zajednici u kojoj djeluje.

Uključite se u donatorsku kampanju i kreirajte mjesto za djetinjstvo jednakih šansi djeci kojoj je to najpotrebnije!

Kampanju možete podržati pozivom na donatorski broj 060 80 20 25 (cijena: fiksni 3,75 kn/poziv, mobitel 5,05 kn/poziv) ili izravnom uplatom na račun kampanje IBAN: HR1924020061500087226.

Više informacija o projektu na stranici www.mojemjestopodsuncem.com i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.