Hedwiga sluša glazbu i druži s mačkama koje joj kradu piletinu

Jedan pogled na ranjenu pticu bio je Danieli Knežević dovoljan da odluči koje ime će joj dati. Odmah je znala da mora biti Hedwiga. Iako njezina Hedwiga nije snježna sova, iz dana u dan potvrđuje da s pravom nosi ime poznate imenjakinje iz priče o Harryju Potteru.

– Još uvijek ne znam je li žensko ili muško, znam samo da je ćuk. Došla je k meni prije mjesec dana, donijeli su mi je ljudi čiji mačak ju je dograbio. Stigla je s ozlijeđenom nogom i krilom. Kako sam još kao dijete s pokojnim djedom othranjivala sovu ušaru, znala sam što treba napraviti – priča nam ova Riječanka. Odmah je potražila pomoć veterinara, on je utvrdio ozljede, ali i još jedan, malo veći problem.

– Kosti ozlijeđenog krila teško će zarasti kako bi mogla letjeti, ali i koristiti ga za održavanje ravnoteže dok nogom uzima hranu. To su bile prve prognoze, no sada je već puno bolje. Koristi nogu, a i krilo normalnije drži, više joj ne visi kao kad je stigla. Malo poleti, ne traje to dugo i ne može letjeti visoko, ali još ne znamo hoće li moći na slobodu. Volonterka iz Awapa (udruge za zaštitu divljih životinja) rekla mi je i da se ptica dosta čudno ponaša jer se ne boji svog predatora mačke – priča nam D. Knežević u čijem domu ptica živi s gotovo 40 mačaka i tri psa. Ne boji ih se Hedwiga nimalo, možda je upravo taj nedostatak prirodnog instinkta i uzrok njezina stradavanja.

Foto: Jurica Žumberac

No u domu u kojem se trenutačno oporavlja od mačaka joj i ne prijeti nikakva opasnost, jer one su naučene na suživot s brojnim životinjskim vrstama. Bilo je tu već i galebova i šojki, a poletarci su im sustanari svake godine. Ni sa psima nema Hedwiga problema. A nemaju ni oni s njom, gurkaju je njuškama i potiču da poleti, znaju da ptica mora letjeti. I baš taj savršen suživot dodatno muči Danielu - što ako Hedwiga jednog dana poleti, kako će je pustiti u prirodu u kojoj ovakav suživot nije normalan?

– Moji su naučeni na sve što dovedem kući, jer kod mene je kao na autobusnom kolodvoru. Ne bi vjerojatno reagirali ni da slona dovedem. Samo dobijem onaj pogled koji kaže – opet si nekoga dovela, dobro, preživjet ćemo i to – kaže nam Daniela. Mačkama je, dodaje, od Hedwige interesantnija kutija na kojoj ona sjedi. Najviše ih privlače cvrči i skakavci koje Hedwiga dobije u obrocima, a piletinu ne treba ni spominjati.

– Prije nekoliko dana mačak Momo otvorio je kavez u kojem je Hedwiga jela piletinu. Dotrčala sam jer sam čula komešanje, ne vidim Hedwigu, ali ne vidim ni perje ni krv. A ona gospođica izišla iz kaveza, otišla do mačaka, legla uz njih i spava – opisuje nam jednu od zgoda. Kaže da joj je Hedwiga idealno društvo za noć. Kad sve mačke spavaju, ptica je budna. Danju uglavnom spava, negdje oko podneva malo pojede i nastavi spavati. Sve dok ne padne noć, onda kreće u akciju. Bude tu i plesa, a zabava je zagarantirana.

– Naručila sam za Hedwigu veliki kavez od drva, sa sitnom mrežom da joj krila i nogica ne zapinju. Bit će u kavezu i duplja, da ima sve kao u prirodi. Volimo se mi, ali ja bih voljela da se ona vrati životu u prirodi. Puštat ću je da leti u sobi pa ćemo vidjeti – kaže nam Daniela Knežević.

Da je Hedwiga posebna, potvrđuju svi koji su je upoznali. Krasi je osobnost i izuzetna inteligencija, a osim druženja sa životinjama voli biti i u društvu ljudi. Iako se pomalo oporavlja, pitanje je kako će se i hoće li se moći vratiti u prirodu.