UŽIVO Obrađeno je 100% biračkih mjesta, Kolakušić se obraća javnosti u 13 sati

Državno izborno povjerenstvo u 9,30 sati objavilo je rezultate izbora za EU parlament nakon što su obrađena sva biračka mjesta. Ukupno je glasalo 29,86 posto birača.

HDZ je osvojio 22,72% glasova, a SDP 18,71% glasova. I HDZ i SDP osvojili su po četiri mandata. Treća snaga je koalicija HRASTA i Ruže Tomašić (Hrvatski suverenisti) s 8,52% glasa. Osvojili su jedan mandat. Na četvrtom je mjestu Mislav Kolakušić koji je osvojio 7,89% glasova te je osvojio jedan mandat. Slijede Živi Zid te Amsterdamska svaki s po 1 mandatom. Most je osvojio 4,67 posto glasova. Marijana Petir 4,40 posto, Neovisni za Hrvatsku 4,37 posto glasova birača.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

11:50 - Oko 300 pripadnika hrvatske manjine, dvostruko više nego prije četiri godine, iskoristilo je svoje biračko pravo i sudjelovalo na izborima za EU parlament, na dva glasačka mjesta u Generalnom konzulatu RH u Subotici. Više pročitajte OVDJE.



11:38 - "Velik dan za Živi zid, Plenkovića čeka sudbina njegovih prethodnika", stoji u objavi zastupnika Ivana Pernara na Facebooku.

"Što se tiče Plenkovića on je u političkom smislu sada dogurao u rang s Davorom Bernardićem i to je jedan velik signal što njegovo biračko tijelo misli o njemu i to je ujedno rezultat toga što se mnogi ljudi otrijeznili, prestali su glasati za HDZ", poručio je Pernar u svom videu.

11:00 - U 15 sati se održavaju sjednice Predsjedništva te Nacionalnog vijeća HDZ-a na kojoj će glavna tema biti izbori za Europski parlament, javlja HRT.

10:53 - Kandidati kao i stranke, kako oni koji nisu ušli u EU parlament tako i oni koji su osvojili mandat na društvenim mrežama zahvaljuju svojim biračima.

"Nastavljamo borbu za radnike, seljake, umirovljenike, za sve potlačene, obespravljene, ugnjetavane. Nastavljamo borbu za slabije, druge i drugačije, sve one kojima je potrebna naša pomoć. Danas smo rekli da ne želimo korumpiranu Hrvatsku, nepravednu Hrvatsku, Hrvatsku siromaštva, da ne želimo Hrvatsku koja iseljava. I zato nećemo odustati od borbe za ravnopravnu Hrvatsku. U Bruxelles šaljemo dvije žene i dva muškarca. Hvala vam na povjerenju. Nastavljamo borbu znanjem, razumom i srcem. Srcem do promjene, to je SDP!", poručili su iz SDP-a.

I Marijana Petir zahvalila je svojim biračima.

10:19 - Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković komentirao je rezultate izbora.

"Ne bih rekao da je to neuspjeh HDZ-a. Malo nam je falilo do tog petog. Trebamo napraviti analizu da vidimo gdje je moglo biti bolje", rekao je Bošnjaković. Na pitanje tko je 'crni labud'o kojem se priča rekao je da mu je to prva informacija.

"Građani su nedvojbenonezadovoljni pravosuđem. Mi vidimo da su brojke sve bolje i bolje. To je jedan proces u kojem treba raditi iskorake da bude bolje", rekao je Bošnjaković.

10:00 - Državno izborno povjerenstvo održat će danas u 14,30 sati konferenciju za medije na kojoj će izvijestiti o rezultatima glasovanja za izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske.

9:30 - Mislav Kolakušić koji je na nedjeljnim izborima izabran za zastupnika u Europskom parlamentu održat će konferenciju za novinare u 13 sati ispred Muzeja suvremene umjetnosti (MSU). Nositelj Kandidacijske liste grupe birača na izborima za Europski parlament najavio je da će komentirati ostvareni izborni rezultat te najaviti predstojeće korake u organiziranoj borbi protiv korupcije koju će provoditi u partnerstvu s građanima.