HDZ-ovca naljutio Milanović: 'Što da se odgovori djetetu kad pita pa je l' se kod predsjednika poslužuje kokain'

Predsjednik Zoran Milanović iznenadio je sve kad je tijekom svoje konferencije upitao konobara ima li kokain aludirajući na izjavu premijera Andreja Plenkovića koji ga je nazvao 54-godišnjim šmrkavcem. Međutim, to se nije svidjelo HDZ-ovom zastupniku Miri Totgergeli.

Njegovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

"Sablaznio me predsjednik Milanović kad je na jučerašnjoj konferenciji za medije u maniri nekog lošeg stand-up komičara dobacio osobi koja mu je donijela vodu: "kokaina nemate?“ kao da se inače u Uredu predsjednika poslužuje kokain, samo ga trenutno nema.

Pitam se što da roditelj nakon toga odgovori svom maloljetnom djetetu kad ga pita: „pa je l' se kod predsjednika poslužuje kokain?“ ili kako na takvo ponašanje gledaju obitelji osoba koje se bore s ovisnošću? Predsjednik Milanović očito ne zna kakvu kalvariju oni prolaze i koliko ih ovakve stupidne izjave pogađaju.

Nažalost, ovo nije prvi put da predsjednik govori o kokainu. Neki dan je rekao da on za njega nema novaca. Možemo dakle zaključiti, da ga ima, on bi ga uzimao? Za mene je to uistinu skandalozno, predsjedniče prevršili ste svaku mjeru!", navodi se u priopćenju HDZ-ova zastupnika.

VIDEO: Milanović sazvao konferenciju za medije