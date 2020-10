HDZ-ovac gurao vijećnika Živog zida: 'Daj se makni', 'Hoćete me još i istući?'

Aktualac u karlovačkom gradskom vijeću danas je završio incidentom nakon što potpredsjednik Vijeća Filip Jarnević iz Živog zida nije nosio zaštitnu masku.

Nakon što su se za govornicom s pitanjima izredali svi vijećnici, Filip Jarnević nije dobio priliku postaviti pitanje jer na licu nije imao masku. Sjednicu je pratio izvan vijećnice te je uspio doći do govornice, no s nje je izguran.

Iz pozadine dvorane došao je HDZ-ov gradski vijećnik i predsjednik županijske Sportske zajednice Želimir Feitl te je Jarneviću pred nosom spustio mikrofon, primio ga za rame i počeo gurati s govornice, prenosi Radio Mrežnica.

"Daj se makni tu, i briši", govorio je Feitl.

"Nemojte me gurati, sad i fizičko nasrtanje, to su te diktatorske metode. Hoćete me još i istući", pitao je Jarnević.

U tom trenutku se do govornice vratio gradonačelnik Damir Mandić pa se Feitl povukao, a Jarnević odustao od daljnjeg govorenja.