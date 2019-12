Predsjednički kandidat Zoran Milanović obratio se biračima na predizbornom skupu u Boćarskom domu.

- Okupljat ću najbolje. Pobijedit ćemo iz sljedećih razloga: jer smo bolji, jer smo čovječniji, jer smo strpljiviji...to su tri razloga. Četvrti je umjerenost. Demografija je toliko pohabana riječ koja se svodi na nekoliko riječi: na vlast koja ih neće ostaviti. To je najbolja mjera. Ljudi su spremni na život u kojem su lišeni za neka dobra ako vide neku mogućnost da njihova djeca vide bolju budućnost...oni ostaju.

- Za svaki posao postoji pravo vrijeme. Vrijeme rađanja, vrijeme umiranje, vrijeme sadnje, vrijeme žetnje, vrijeme rata i mira. Ratovi su gotovi. Kraj trgovanja mržnjom. Idemo u borbu za civiliziran mir. Idemo u rat za ono što smo izgubili u privatizaciji. To srce ispod plavih bluza, radničkih bluza i dalje kuca. Ne možemo biti ljudi koji žive od rente. Premalo je, nema za sve. Reći da ljudi glasaju za pravu Hrvatsku...još bih preko toga prešao. Ali sama ideja...ne znaš je li gore samo mišljenje ili nepoznavanje hrvatskog jezika.

- U politici kao poslu vrijede neka osnovna pravila. To je govorio Konfucije, to je pisao Kant...to je jedini ispravni put, bez obzira jesi li lijevo ili desno. Mi imamo dovoljno mudrosti u našoj baštini i kulturi. Ali neke stvari su univerzalne. Moramo biti čovječni, racionalni, no moramo gledati naše interese. Više od 600 tisuća ljudi prošlo je kroz Hrvatsku prije četiri godine. Bez ikakve štete za nas. Tada smo bili čovječni. istaknuo je Milanović.

- Dovoljno nas je da napravimo od Hrvatske mjesto gdje možemo živjeti. HDZ nam ubija volju za životom radeći samo za sebe.

- Neću biti nepredvidljiv na onaj način koji šteti - kazao je Milanović koji je kazao da će nekom iskrom iznenaditi.

- Hrvatska u našoj regiji najviše prodaje od onog što proizvede, ali sve manje proizvodi. Ali tko je kriv za to? Kralj Petar? Krive su vlasti. Ići ću okolo kao ne kao lobist, već kao glavni agent za Hrvatsku. Moji kontakti u svijetu jamče da ću biti bolji od onog što je bilo posljednjih pet godina. I zato u Boćarskom domu...nisam imao dovoljno strpljenja za boćanje, ali je imao moj djed Petar Milanović iz Sinja. Uvijek sam gledao njega i divio se njegovom strpljenju. Obećajem da ću se početi baviti boćanjem.

- Na kraju ovog puta...život je put, ni bajka ni san...Kako god je ovo završilo, ja sam sretan zbog podrške koju sam dobio i jučer u Splitu. Dalmatincima je hladno, ali izdrže veće hladnoće od kontinentalaca, ali vole prigovarati.

- Sutra me čeka sučeljavanje na koje pozivam posljednjih nekoliko mjeseci. Vidimo se u nedjelju u Tvornici kulturi koja postaje Tvornica pobjede. - izjavio je Zoran Milanović na svojem predizbornom skupu.

