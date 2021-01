HAC: Na autocesti Zagreb-Sisak bez cestarine do 31. siječnja

Iz Hrvatskih autocesta u nedjelju su izvijestili su da će besplatna cestarina na autocesti Zagreb-Sisak biti produljena do 31. siječnja.

Hrvatske autoceste prestale su naplaćivati cestarinu na autocesti Zagreb-Sisak 29. prosinca u 15 sati radi olakšanja prolaska hitnih službi, prijevoza pomoći i zbrinjavanja stanovništva pogođenog potresom na području Sisačko-moslavačke županije.

Prvotno je planirana besplatna cestarina do 4 . siječnja do 8:00 sati, a sada će biti produljena do ponoći 31. siječnja, izvijestili su iz HAC-a.

Video - Njemački vatrogasci donirali 110 tona opreme i namirnica