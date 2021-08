Guverner New Yorka dao ostavku, sumnjiče ga da je spolno uznemiravao 11 žena

Guverner New Yorka Andrew Cuomo podnio je u utorak ostavku nakon istrage koja je zaključila da je spolno uznemiravao 11 žena, jačanja pravnog pritiska i poziva predsjednika Joea Bidena i drugih istaknutih političara da odstupi s dužnosti.

Cuomo, demokrat koji je od 2011. guverner četvrte najnapučenije američke savezne države i kojeg se nekoć smatralo mogućim kandidatom za američkog predsjednika, objavio je da odlazi s dužnosti nakon što je državna tužiteljica New Yorka, demokratkinja Letitia James, 3. kolovoza objavila rezultate petomjesečne neovisne istrage koja je zaključila da se ponašao na način kojim je prekršio savezne i državne zakone. Istraga, zaključena izvješćem od 168 stranica, utvrdila je da je spolno uznemiravao više žena uključujući sadašnje i bivše vladine djelatnice, te da se osvetio barem jednoj koja ga je za to i tužila sudu. Cuomo, razvedeni otac triju kćeri, niječe sve optužbe.

Tvrdi da nije ništa učinio namjerno i ne vjeruje da će sud uvažiti optužbe. "Ja doista povremeno grlim i ljubim ljude, žene i muškarce. To činim cijeli život. Takav sam otkad pamtim. Po mojem mišljenju nikada nisam prešao mjeru", rekao je objavljujući ostavku. James nije pokrenula kazneni postupak, no lokalni tužitelji bi mogli. Dosadašnjeg guvernera New Yorka zamijenit će njegova zamjenica Kathy Hochul, koja će postati prva žena na toj dužnosti.

Cuomova ostavka drugi je slučaj u 13 godina da guverner New Yorka odlazi usred skandala, nakon što je Eliot Spitzer podnio ostavku 2008. zbog povezanosti s prostitucijom. Podnijevši ostavku Cuomo je izbjegao opoziv u državnoj skupštini.

Andrew Cuomo (63) bio je izabran za guvernera tri puta, kao i njegov pokojni otac Mario Cuomo. Nikada se nije kandidirao za predsjednika SAD-a iako se nagađalo da bi mogao. Američki predsjednik Joe Biden pozvao je 4. kolovoza Cuoma da dade ostavku zbog optužbi o seksualnom zlostavljanju više žena, a njujorškog guvernera na ostavku su pozvali i predsjednica Zastupničkog doma Nancy Pelosi, njujorški gradonačelnik Bill de Blasio i vođa demokrata u Senatu Chuck Schumer.