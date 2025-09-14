Grmojin izbor za predsjednika neće promijeniti Most

1. Krajem idućeg mjeseca održat će se unutarstranački izbori u Mostu. Jesu li oni presudni za tu stranku?

Moram biti iskren pa reći da sam u više navrata procjenjivao da je Most, koji ne nudi ništa novo, došao do svog zenita. Odnosno, do svog kraja. No oni svaki put pokažu da su žilavi i ponude nešto novo. Ipak, i unatoč tome, ne mislim da u Mostu imaju prostora za rast s na neki način novim-starim vodstvom, u slučaju da Nikola Grmoja preuzme vođenje stranke. Vjerujem da bi u Mostu bili zadovoljni zadržavanjem postojećeg rejtinga, s obzirom na to da njihova ambicija i nije preuzimanje vlasti, već aktivna kritika iz opozicije.

2. Od kandidature za predsjednika Mosta odustali su i Ante Kujundžić i Marin Miletić te je izgledno da će za tu poziciju biti samo jedan kandidat – Nikola Grmoja, kojeg ste već i spomenuli. Znači li to da se time želi izbjeći eventualni novi raskol u stranci?

Podjele unutar stranaka jednostavnije je prebroditi ako imate jednog kandidata, ali Most upravo time skače sebi u usta kada kritizira HDZ i ostale stranke zato što na unutarstranačkim izborima imaju samo jednog kandidata. I za Most i za sve ostale stranke bilo bi dobro da na takvim izborima imaju više kandidata. No ionako je riječ o stranci s realno malim brojem vidljivih lica. Sumnjam da bismo mogli navesti neko njihovo šesto prepoznatljivo lice. Stoga nije neobično da je upravo Grmoja taj jedan kandidat. A kako su on i Miletić na kraju pronašli zajednički jezik, to možemo samo zamišljati i nagađati.

3. Preuzme li Grmoja vođenje Mosta, bi li to moglo dovesti do nekih znatnijih promjena u politici te stranke ili će sve ostati kao i dosad?

Most se nalazi u zahtjevnoj situaciji jer je na prošlim lokalnim izborima doživio ozbiljan udarac. Parlamentarni izbori za njih su prošli u skladu s očekivanjima i njima mogu biti zadovoljni. No lokalni su im izbori donijeli velike poraze, i to upravo postojećem predsjedniku stranke Boži Petrovu i drugom čovjeku stranke Nikoli Grmoji, koji je sad i kandidat za njezina novog šefa. Njegovim izborom za novog čelnika Mosta neće doći do velikih promjena jer je Grmoja ionako diktirao tempo Mosta prethodnih godina te je bio prvo lice i nositelj većine narativa kojima je Most kritizirao vlast, a i danas aktivno determinira politiku stranke. U Mostu će sve ostati kao i do sada. On je svoju transformaciju od početne ideje nezavisnih lista do stranke desnog spektra napravio davno, tako da u ideološkom i komunikacijskom smislu ne vidim da bi Grmojin izbor mogao dovesti do nekih promjena.