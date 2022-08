Grmoja: ''Metković je očito nekima bio zanimljiv samo dok ga je trebalo vratiti u svoje ruke''

Ove se godine u Metkoviću odžava jubilarni 25. Maraton lađa, u kojemu se deseci ekipa lađara bore za medalju i štit kneza Domagoja.

Nikola Grmoja je komentirao nedolazak predsjednika Milanovića, sponzora natjecanja, te predsjednika Vlade Plenkovića:

"Prije je bio jako zanimljiv ovaj Metković nekima a sad ih nema, to je jako zanimljivo" smatra Grmoja, a pojasnio je kako time ne misli na predsjednika već na premijera, dodavši da su [predstavnici HDZ-a] "hodočastili ovdje u delegacijama koje su bile velike a sad ih nema. Očito je Metković bio zanimljiv dok ga je trebalo vratiti u svoje ruke" zaključio je.

S prijateljima Republikancima na Maratonu lađa 🇭🇷❤️💪 pic.twitter.com/pW0qeKEgVe — Nikola Grmoja (@NikolaGrmoja) August 13, 2022



Na Maratonu se nije pojavio gotovo nitko od političara s nacionalne scene. "Od zastupnika smo tu Miro Bulj i ja, ali tu su naši prijatelji iz BiH iz Hrvatske republikanske stranke, njih smo želje ugostiti s obzirom i na probleme koje hrvatski narod ima sa izbornim zakonom uoči ovih izbora koji nas čekaju, tako da želimo time poslati jednu poruku da smo uz hrvatski narod u BiH" poručio je Grmoja pred početak utrke.

Gradonačelnik Metkovića Dalibor Milan smatra kako su uvjeti za veslanje danas idealni, no usprkos, kako je rekao, lokal-patriotizmu, sumnja da će domaća ekipa povijediti

"Realno, najveće šanse ove godine imaju Stablina i Zagrepčanka, to su studenti iz Zagreba" smatra gradonačelnik, a ako Stabilna pobijedi, štit kneza Domagoja prijeći će u njihovo vlasništvo, jer će im ovo biti treća pobjeda. "Vrlo zanimljiva utrka," predviđa Milan, "imamo 30 ekipa, očekujemo zaista jedno neizvjesnu utrku, vjetar malo jače puše što će svakako lađarima otežavati veslanje ali oni već nekoliko mjeseci veslaju i to su zaista spremni momci i mislim da će bez problema doći do cilja."

Gradonačelnik je kratko komentirao i odsustvo predsjednika Milanovića i političara iz HDZ-a.

"Udruga lađara poziva sve, pozvani su i predsjednik republike i predsjednik vlade, a zbog čega nisu došli ne znam, ali u Metković su svi dobrodošli, mi smo jedan prijateljski grad, svi se osjećaju u Metkoviću ugodno, vidite da su danas ovdje predstavnici svih stranaka, gradonačelnici svih dijelova lijepe naše i sa svima sam se srdačno pozdravio i dobrodošli su u naš grad" zaključio je.

VIDEO: Maraton lađa započeo je u 17 sati