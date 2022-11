Grlić Radman i Aurescu: Ulazak RH i Rumunske u Šengen ojačat će EU

Širenje šengenskog prostora u koji su Hrvatska i Rumunjska spremne ući 2023. u interesu je Europske unije i pomoći će njezinoj sigurnosti i zaštiti od ilegalnih migracija, rekli su u ponedjeljak u Bukureštu šefovi diplomacija dviju zemalja.

Ministar Gordan Grlić Radman u ponedjeljak je razgovorima s rumunjskim kolegom Bogdanom Aurescuom počeo službeni posjet i kasnije u ponedjeljak sudjelovat će u Bukureštu na Münchenskom sastanku lidera, a u utorak i srijedu na sastanku ministara vanjskih poslova država članica NATO-a.

"Širenje šengenskog prostora pomoći će jačanju vanjskih granica Europske unije od prijetnja unutarnjoj sigurnosti Unije", rekao je Aurescu nakon sastanka. Hrvatska očekuje pozitivnu odluku za ulazak u šengenski prostor, a također za Rumunjsku i Bugarsku, rekao je Grlić Radman.

Prema preporuci Europske komisije sve tri zemlje nadaju se 1. siječnja 2023. postati članice šengenskog prostora slobodnog kretanja ljudi iako postoje neke rezerve za Bugarsku i Rumunjsku koje prema ocjeni nekih članica Unije ne čine dovoljno u suzbijanju ilegalnih migracija.

"U interesu je EU da šengensko područje ojača uključivanjem i Hrvatske i Rumunjske koje su spremne za ulazak i dio su rješenja potrebnog Europskoj uniji za upravljanje priljevom migranata", rekao je Aurescu. Dvije zemlje također se nadaju postati članice OECD-a. "Kandidati smo u tom procesu i radimo zajedno" na ostvarenju tog cilja, rekao je Aurescu.

Excellent discussion with my friend @grlicradman 🇭🇷, giving strong impetus to our great&dynamic political, economic§oral cooperation at 3️⃣0️⃣yrs of diplomatic relations. We share common goals at 🇪🇺level,including #OECD& #Schengen accession of both countries & EU’s enlargement pic.twitter.com/b4uyP7nvRq