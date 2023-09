Grbinu jednoglasna potpora Glavnog odbora za premijersku kandidaturu

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin u subotu je na sjednici Glavnog odbora dobio jednoglasnu potporu da bude premijerski kandidat na sljedećim parlamentarnim izborima, iako se u stranci neslužbeno propitivalo treba li mijenjati kandidata zbog njegova niskog osobnog rejtinga.

Nakon sjednice Glavnog odbora Grbin je izvijestio kako su raspravljali o SDP-ovoj mirovinskoj reformi kojom bi se prosječne mirovine u četiri godine podignule s 500 na 750 eura i umirovljenicima omogućio dostojanstven život. „Građankama i građanima moramo ponuditi sustavno rješenje koje neće ovisiti o izborima i o nečijoj dobroj volji da u nekom trenutku da privremenu olakšicu, kao što se događalo tijekom covid-krize ili prošle godine tijekom inflacije. Rješavanje mirovinskog sustava mora biti trajno, sustavno i na dobrobit umirovljenika”, poručio je Grbin.

Predsjednica Glavnog odbora Marija Lugarić kazala je da jednoglasni zaključak GO-a kojim se daje potpora vodstvu i timu za pripremu stranke za izbore znači da je SDP izabrao svog predsjednika i da je Peđa Grbin SDP-ov kandidat za premijera. Za taj zaključak je glasao i Tihomir Jaić koji je predlagao da svi članovi stranke biraju premijerskog kandidata.

Nakon Puljkove izjave, nema predizborne suradnje s Centrom

Grbin se nije izjašnjavao o potencijalnima koalicijskim partnerima na izborima, ali se osvrnuo na izjavu predsjednika Centra Ivice Puljka da je 'SDP stranka na zalasku', kazavši da će kvalifikaciju njegove izjave dati birači. U daljnje svađe s njim nemam se namjeru upuštati, a to što on svoj politički uspjeh planira graditi na personalnom sukobu umjesto da građanima ponudi nešto konkretno, to je njegova stvar, kazao je Grbin, otklonivši mogućnost predizborne suradnje s Centrom nakon ovakve izjave.

Upitan kako namjerava podignuti rejting stranke, naglasio je da će umjesto samohvale ponuditi građanima ono konkretno što za njih može napraviti. „Imamo alternativu – stranku koja zna kako osigurati 50 posto veće mirovine, besplatne vrtiće i zna što napraviti za poboljšanje standarda radnica i radnika, a što da sustav javne uprave i lokalne samouprave funkcionira, a s druge strane imamo stranku koja zna prodati plin za cent, zna maznuti milijardu kuna iz Ine i stranku koja zna sustavno krasti”, kazao je, dodavši da će odluku u kojem će smjeru ići Hrvatska donijeti građani.

Osvrnuo se i na promotivnu objavu namijenjenu umirovljenicima u kojoj, među ostalim, stoji 'bolje je štrik oko vrata nego se mučiti', kazao je da je Hrvatska zemlja u kojoj su starije osobe sklonije suicidu nego u drugim državama EU, i to zbog materijalnog statusa. Mi smo prenijeli citat osobe koja se nalazi u takvoj životnoj situaciji i ako smo nekog povrijedili time, meni je doista žao, ali to ne znači da to nije činjenica i da se to oko nas ne događa, pa nećemo živjeti pod staklenim zvonom nego ćemo o tome govoriti i nećemo zabijati glavu u pijesak pred problemima koji u Hrvatskoj doista postoje, poručio je. Dodao je i da je zadovoljan suradnjom s PR stručnjakom Alexom Braunom.

Komentirao je i slučaj čelnika HEP-a Frane Barbarića, istaknuvši da on najmanje dva mjeseca, da se poštuje zakon i razboritost, ne bi bio na čelu HEP-a. Hoće Plenković napokon smoći snage i hrabrosti i nešto poduzeti ili je u strahu od one prijetnje o desetogodišnjem kartanju u Remetincu, to je pitanje za njega, poručio je čelnik SDP-a.

