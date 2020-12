Grbin: Vlada će morati odgovarati zbog velikog broja zaraženih i umrlih

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin u subotu je poručio da će Vlada na čelu s premijerom Andrejom Plenkovićem morati odgovarati zbog velikog broja zaraženih i umrlih od covid-19 , a ustvrdio je i da su mjere koje stupaju na snagu idući tjedan nužne, no da su neke od njih diskriminatorne.

"Ovih dana na snagu stupaju do sada najstrože mjere koje će uvelike utjecati odnosno ograničiti kvalitetu života sugrađana. One su, nažalost, u ovom trenutku nužne, međutim, činjenica je da ovaj lockdown - jer on to je po svom sadržaju, bez obzira što neki pokušavaju reći da to nije lockdowm - možda ne bi bio potreban da je Vlada djelovala na vrijeme", rekao je Grbin novinarima ispred središnjice stranke nakon online sjednice Glavnog odbora.

Foto: Zoe Sarlija/PIXSELL 19.12.2020., Zagreb - Izjave nakon sjednice GO SDP-a.Pedja Grbin Photo: Zoe Sarlija/PIXSELL

Naglasio je da Vlada nije djelovala i nije uvela "konkretne, strože, kontrolabilne mjere" od sredine listopada, do druge polovice studenog, "kad je trebalo reagirati i kad su na to pozivali i oporba i znanstvenici i liječnici".

"Posljedica toga je ogroman broj zaraženih, velik broj mrtvih i činjenica je da će za to netko moraati snositi odgovornost. A taj netko nije bez imena i prezimena - to je Vlada na čelu s Andrejom Plenkovićem.

Situacija u koju su nas doveli je situacija iz koje država mora izaći, a izaći će samo tako da se mjere donose na način koji neće biti diskriminatoran, koji će biti vrlo konkretan i zasnovan na određenim kriterijima, naglasio je. Oko neki mjera koje su donesene ti kriteriji su upitni, ustvrdio je te pozvao Vladu da djeluje na osnovu znanstvenih činjenica, "a ne političkih potreba HDZ-a i Andreja Plenkovića".

Diskriminatornom smatra mjeru koja se odnosi na kretanje unutar države odnosno prijelaz državne granice. "Mislim da nije dobro i da je diskriminatorno tretirati na jedan način ljude koji ulaze u RH, a na drugi, stroži, one koji će se kretati unutar RH", rekao je.

Ocjena ustavnosti za izmjene Zakona o zaštiti od zaraznih bolesti

Izvijestio je i da zajedno s drugim partnerima iz oporbe rade na zahtjevu za ocjenu ustavnosti Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, a s podnošenjem su pričekali, jer su htjeli vidjeti hoće li u zahtjev biti potrebno staviti i neku od mjera koje stupaju na snagu idući tjedan.

"A sa zahtjevom ćemo ići kako bi osigurali da se Ustavni sud ovog puta očituje", rekao je te najavio da će zatražiti i javno praćenje sjednice Ustavnoga suda.

"Tražit ćemo i da se napokon počne omogućavati medijima da prate sjednice Ustavnoga suda. Ove odluke, koje su u rangu odluka koje donosi Hrvatski sabor, moraju biti potkrijepljene argumentima i mislim da javnost ima pravo znati zbog čega netko od sudaca Ustavnog suda odlučuje na ovaj ili onaj način i kojim argumentima se vodio kod donošenja odluke", objasnio je Grbin.

Nada se da će najnovije mjere dati rezultata. "To što smatramo da su neke stvari loše ne znači da želimo da u Hrvatskoj bude gore. Ne. Mi želimo da u Hrvatskoj bude bolje, da se stvari počnu mijenjati na bolje, da ne moramo čekati cijepljenje da se možemo ponašati kako smo navikli", rekao je.

Nije odlučeno hoće li SDP podržati Tomaševića

Još nije odlučeno hoće li SDP podržati Tomislava Tomaševića (Možemo) kao kandidata za zagrebačkog gradonačelnika.

"Dok god razgovori traju neozbiljno je na ovaj način davati odgovor. Više sam puta rekao da u slučaju Zagreba stavljamo svoj ego na stranu i da nam je fokus ono to je najbolje za građane Zagreba. Onaj način koji će osigurati pobjedu na tim izborima i promjenu ove korumpirane, loše vlasti je za nas – dobar. I to razgovaramo s našim partnerima i to ćemo predstaviti čim ti razgovori budu gotovi", rekao je Grbin.

