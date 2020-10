Grbin otkrio prve saborske inicijative: SDP ide u ofenzivu

Najjača opozicijska stranka SDP već se godinama bavi sama sobom i svojim problemima. Ti su ih problemi i zanemarivanje stvarnih tema i doveli u poziciju u kojoj su danas. Novi lider te stranke Peđa Grbin takvu praksu mora prekinuti, a već ima i jasan plan što bi to Klubu zastupnika SDP-a u Saboru idućih tjedana trebalo biti u fokusu.

– Pred nama je pitanje donošenja Nacionalne razvojne strategije do 2030. koja bi trebala biti donesena početkom godine, a jedno od pitanja koje ćemo također morati problematizirati svakako je i pitanje Ovršnog zakona – kaže novi predsjednik SDP-a Peđa Grbin. Dodaje i kako će svakako jako pratiti što se događa po pitanju adekvatnih mjera vezanih za koronakrizu, pogotovo u dijelu koji se tiče ekonomskog aspekta.

Fokus na sadržaju, ne formi

No za sada, kaže, nemaju u planu u SDP-u izlaziti sa svojim prijedlozima mjera već će prvo, kaže, inzistirati na odgovorima od Vlade koje to konkretno mjere misle poduzimati, što će raditi i što im je sve u planu.

– Vrlo brzo na dnevnom će redu biti i pitanje istražnog povjerenstva zbog afere Janaf koje se osniva u suradnji s drugim opozicijskim strankama i tu ćemo inzistirati na vrlo konkretnim pitanjima vezanim generalno za rad pravosudnih tijela kaznenog progona. Treba ispitati i pitanje curenja informacija, ali i manjkavosti zakonskog okvira s obzirom na rasprave između predsjednika i premijera – objašnjava Grbin.

Tu će posebno, dodaje, inzistirati da se u Povjerenstvu svi fokusiraju ne na formu, već sadržaj i na činjenicu da je direktor jednog javnog poduzeća od strateškog značaja za Republiku Hrvatsku skrivao milijune koje nije mogao prikupiti preko noći a da je svejedno doživio svoj reizbor početkom ove godine u Janafu.

– Povjerenstvo treba ispitati kako je do toga došlo i kako to ubuduće spriječiti – naglašava Grbin.

A osim tema o kojima će SDP raspravljati u parlamentu, Grbina, logično, očekuju i neki kadrovski potezi i u stranci u Saboru. I to već ovog tjedna.

Danas se na Iblerovu trgu održava prva sjednica Predsjedništva SDP-a na kojoj bi se svi novoizabrani članovi trebali, doznajemo, izjasniti po pitanju još jednog člana novog vodstva – bivšeg vukovarskog gradonačelnika Željka Sabe. Jednom dijelu vodstva jako smeta činjenica da je Sabo dobio oko tri tisuće glasova i ušao u Predsjedništvo s obzirom na to da je bio u zatvoru zbog političke korupcije. Međutim, pravno gledano, Sabo je prošao i rok rehabilitacije i pitanje je na koji bi to način novo vodstvo njega moglo izbaciti iz tog tijela ili možda čak i iz stranke.

Nakon Predsjedništva koje se održava u 16 sati sastat će se i Klub zastupnika SDP-a, u kojemu Grbina također čeka nekoliko neugodnih poteza. Poput micanja Rajka Ostojića s mjesta potpredsjednika Sabora, ali i još nekih zastupnika s čelnih mjesta u saborskim odborima. Tu se prije svega misli na Erika Fabijanića koji je na čelu Odbora za međuparlamentarnu suradnju i Nikšu Vukasa koji vodi Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, dok bi, kažu naši izvori, Davorko Vidović mogao preživjeti na mjestu saborskog Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Naime, Vidović je trenutačno i politički tajnik stranke, što je pak funkcija na kojoj novi šef Grbin ipak želi nekoga drugoga. Međutim, koga, u ovom je trenutku još uvijek nepoznanica. Svojedobno su se čule glasine da bi Vidovića mogla zamijeniti Karolina Leaković koja ima jako dobre veze s lijevim nevladinim organizacijama.

Slabe frakcije

Naravno, svaki lider ima pravo izabrati svoj najuži tim s kojim planira surađivati. A u taj tim svakako spada i glavni tajnik te poslovni direktor stranke. Za koga se odlučio Grbin, znat će se do subote kada bi ih na prvoj sjednici Glavnog odbora nakon unutarstranačkih izbora trebao i predložiti. Na istoj će sjednici biti predloženi i novi predsjednik ili predsjednica Glavnog odbora SDP-a te zamjenici. No i njihova su imena trenutačno nepoznanica, odnosno Grbin ih drži u tajnosti.

Većina naših izvora iz SDP-a slaže se da Grbin za svoje kadrovske rošade neće naići ni na kakav otpor. Slaže se s time i stručnjakinja za političku komunikaciju Ankica Mamić koja je jučer gostovala u studiju televizije Večernjeg lista.

– Mislim da su sada frakcije koje su protiv Grbina u javnom smislu puno slabije nego što su bili oni protiv Bernardića. Protiv Bernardića su bili ministri iz Vlade koja je netom izašla iz mandata i saborski zastupnici kao što je bio i sam Grbin. Grbin će imati nešto lakšu opoziciju jer je oporba nema jasnu profiliranu vidljivost. Bernardićeva pozicija bila je teža jer su njegovi oponenti bili nacionalno poznati – poručila je Mamić. Puno veći problem od stranačke “opozicije” Grbinu je pronaći način kako parirati premijeru Andreju Plenkoviću.

– Ne mogu se sjetiti u čemu bi bio bolji od premijera. Plenković je u komunikacijskom smislu puno bolje pozicioniran. On je vrlo uvjerljivo pobijedio svoju opoziciju koja je bila vrlo glasna. On je imao na unutarstranačkim izborima vrlo ozbiljne kandidate. Ne vidim nijednu prednost koju Grbin ima pred premijerom. Ima dosta vremena do parlamentarnih izbora. Čovjek može raditi na sebi i treba mu dati priliku – kaže Mamić.