Grbin obećava: Prosječna mirovina 750 eura i 50% prosječne plaće

Rast mirovina i dostojanstven život svih hrvatskih građana SDP-u će biti jedan od glavnih prioriteta. Obećavaju to u najjačoj oporbenoj stranci, koja je jučer predstavila i dio svoje mirovinske reforme prema kojoj bi prosječna starosna mirovina trebala rasti na gotovo 750 eura, što je nominalno povećanje od oko 50 posto s obzirom na to da je prosječna starosna mirovina trenutačno manja od 500 eura. Za mirovine bi Hrvatska trebala izdvajati 13 posto BDP-a umjesto dosadašnjih 11 posto, čime bi se izjednačila s prosjekom EU.

Nova formula

Dvije su ključne promjene. Kao prvo, SDP predlaže promjenu formule "usklađenja" mirovina, i to na tako da se u stopostotnom iznosu uvažava povoljniji faktor između rasta bruto plaća i rasta cijena, dok se po trenutačnoj formuli gleda porast bruto plaće i cijena u omjeru 30 prema 70.

Isto tako, SDP predlaže uvođenje "trajnog dodatka" na mirovinu koji SDP planira implementirati u razdoblju od najmanje četiri godine, i to tako da se 10-postotno povećanje napravi odmah u prvoj godini mandata, a da u drugoj, trećoj i četvrtoj godini raste po pet posto. Povećanje ne bi bilo linearno, već bi se u većem postotku odnosilo na mirovine koje su ispod prosjeka, što samim redovnim usklađenjem nije moguće, ističu u SDP-u. Povećanje prosječne starosne mirovine već u prvoj godini mandata tako bi iznosilo oko 75 eura, dok će na kraju četvrte godine mandata prosječna mirovina iznositi gotovo 750 eura, odnosno više do 50% prosječne plaće.

– Bez trajnog dodatka u ovom trenutku jedva hvatamo korak s prosječnom plaćom, a kamoli da dođemo do onog što je normalno u, primjerice, Sloveniji – da prosječna mirovina bude barem 50 posto prosječne plaće – kazao je lider SDP-a Peđa Grbin. Istaknuo je i da mirovine nisu uspjele uhvatiti korak s inflacijom, koja je u Hrvatskoj od početka 2012. godine do danas 25 posto, a u dijelu koji čini najveći izdatak za umirovljenike, a to je hrana, osnovna životna potreba, inflacija je viša od 30 posto.

Četvrti najlošiji

Prema standardu kupovne moći, ističu u SDP-u, Hrvatska je četvrta najlošija zemlja u EU, u kojoj se u riziku od siromaštva nalazi gotovo 33% osoba starijih od 65 godina, a ističu i da je HDZ u kampanji "Vjerodostojno" 2016. obećao rast mirovina prema 60% iznosa plaće, a napravio je, ističu, upravo suprotno: u sedam godina mandata HDZ je mirovine srušio s 43,1 na 41,6% plaće!

Grbin je jučer komentirao i rastuću inflaciju te odgovorio na pitanje što treba napraviti kad je o tome riječ. Ocijenio je da su visoke marže najveći generator inflacije u zemlji, a da to naš porez na ekstraprofit uopće nije uzeo u obzir.

