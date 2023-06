Grbin: Mržnja živi među dijelom građana, ali i zastupnika. U proteklih šest mjeseci je proključala

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin rekao je kako je slučaj Zambija pokazao da mržnja živi među dijelom hrvatskih građana i saborskih zastupnika, ali i da smo iz tog slučaja naučili kako procedure posvajanja djece, pogotovo u zemljama koje nisu potpisnice Haške konvencije, ne funkcioniraju. "Ta mržnja živi među dijelom hrvatskih građana, ali i u dijelu saborskih zastupnika, ona je u proteklih šest mjeseci proključala i ne služi na čast Hrvatskoj", ustvrdio je u subotu, nakon sjednice Glavnog odbora SDP-a, Peđa Grbin.

Istaknuo je da se u zakonodavnom dijelu kod međunarodnog posvajanja djece trebaju poboljšati procedure, posebice ako se posvajanja djece događaju iz zemalja koje nisu potpisnice Haške konvencije. Također, naglasio je i važnost građanskog odgoja u školama kako bi se djecu naučilo da je svaki čovjek jednak, jednako vrijedan i mora imati ista prava.

"Očito je da u Hrvatskoj još uvijek ima onih koji misle da bi boja puti, da li je netko svjetliji ili tamniji, trebala determinirati to kakav je on čovjek", poručio je.

VIDEO Hrvati u Zambiji su oslobođeni svih optužbi

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Besplatni vrtići za svu djecu u Hrvatskoj

SDP se, rekao je njegov predsjednik, svojim politikama zalaže za dostupne i besplatne vrtiće za svu djecu u Republici Hrvatskoj poručivši kako znaju način na koji je to moguće ostvariti. Smatra da je to fer prema djeci, jer djeca na taj način stječu bolje obrazovanje, imaju veće šanse za kasniji uspjeh u osnovnoj i srednjoj školi te na fakultetu. To je, kaže, fer i prema roditeljima, pogotovo ženama i majkama na koje pada teret odgoja djece ako za njih nema mjesta u vrtićima ili ne mogu platiti mjesto u njemu.

Grbin je naglasio i da je moguće imati besplatne vrtiće za svu djecu jer si država to može priuštiti. Pojasnio je da se to može osigurati tako da se, uz izdvajanja iz proračuna jedinica lokalne samouprave, u financiranje vrtića uključi i država te tako na sebe preuzme teret roditelja i izdvoji dodatna sredstva kako bi se u predstojećem periodu mogla izgraditi dodatna mjesta u vrtićima.

VEZANI ČLANCI:

Upozorio je kako Hrvatska ima ozbiljan demografski problem, a broj novorođene djece pada i zbog toga što kod roditelja postoji ogromna nesigurnost hoće li njihova djeca moći ići u vrtiće.

Predsjednik SDP-a nije konkretno odgovorio na upit je li SDP dogovorio predizbornu suradnju s Možemo! kratko poručivši: Kada ta suradnja bude dogovorena o tome ćemo vas obavijestiti. Pojasnio je kako su im poželjni partneri one stranke od centra na lijevo koje s njima dijele vrijednosti na kojima treba graditi hrvatsko društvo.

"Jutros smo vidjeli primjer jedne od tih vrijednosti, a to je suprotstavljanje onim nesretnim klečavcima koji i danas žele žene u Hrvatskoj vratiti u srednji vijek. Žele odlučivati kako će se žene odijevati, kako će se ponašati, što će raditi i kako će živjeti. Oni koji su zajedno s nama tome spremni reći ne - to su naši poželjni partneri", rekao je.