Grbin: Jasna je Plenkovićeva uloga u aferi Softver, treba na obavijesni razgovor

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin u subotu je poručio da od Plenkovića i HDZ-a očekuje da daju jasne odgovore javnosti što se događalo u aferi Softver, a smatra i da bi DORH i policija trebali pozvati premijera na obavijesni razgovor jer je, kaže, jasno koja je njegova uloga u toj priči.

„Ja se neću šaliti s tim tko je AP jer je potpuno jasno tko je Andrej Plenković i koja je njegova uloga u čitavoj ovoj priči. Bilo bi izuzetno odgovorno od Plenkovića da izađe pred hrvatsku javnost i odgovori na brojna pitanja. HDZ i Plenković moraju odgovoriti kako su ponovno doveli Hrvatsku u situaciju da se hrpe novca nose u nekakvim torbama, izvlače iz države i državnih poslova i da se korupcija opet razmahuje", rekao je Grbin nakon konstituirajuće sjednice Glavnog odbora Foruma žena SDP-a.

Korupcija nije stvar samo jedne političke stranke, ona je problem države i problem koji košta sve građane ove zemlje i zato, poručio je Grbin, "Plenković i HDZ moraju itekako objasniti što se događalo jer ovdje nije stvar samo jedne osobe nego je bilo uključeno i jako puno ministara i državnih tajnika i direktora, apsolutno sve sfere upravljanja državom”.

Teško mi je, naglasio je, zamisliti da je sve stalo samo na Žalac, Rimac, u nekim drugim slučajevima Kuščeviću i ostalima. Građani ove zemlje to nisu zaslužili, Hrvatska zaslužuje bolje od ovog. Očekujemo od Plenkovića i HDZ-a da daju jasne odgovore što se ovdje događalo, poručio je u vezi s aferom Softver i prepiske Gabrijele Žalac i Josipe Rimac u kojoj se spominje AP.

Podrška najnovijoj Mostovoj inicijativi

Grbin je najavio da će podržati Mostovu inicijativu prikupljanja potpisa da se glavna državna odvjetnica dovede u Sabor jer se, ističe, o njenom izvješću mora raspravljati. Inače, Most je danas na Twitteru objavio da pokreće oporbenu inicijativu prikupljanja potpisa za dovođenje glavne državne odvjetnice u Sabor zbog afere koja se, kako kažu, "zvala Žalac, a sad se zove afera AP". "Sad je jasno zašto se taj predmet 'kiselio' u ladicama DORH-a. Zato što je u njega upleten glavom i bradom Andrej Plenković", ustvrdio je Most.

Kako je danas rekao predsjednik SDP-a, već neko vrijeme izvješća i glavne državne odvjetnice i predsjednika Vrhovnog suda o stanju u pravosuđu na dnevni red Sabora dolaze isključivo i jedino na inicijativu oporbe jer "HDZ ne želi o tome razgovarati". O tim izvješćima se razgovara isključivo kada oporba skupi potpise, a ima se pričati o puno toga, primjerice, zašto je ovaj konkretan slučaj toliko dugo čučao u ladici i zašto je morao doći Ured europskog javnog tužitelja u Hrvatsku da bi se ovaj postupak pomaknuo s mrtve točke, istaknuo je Grbin.

„Ne mogu se oteti dojmu da inicijali AP u ovoj 'smradex' aferi imaju veze s time. Očekujem dodatni angažman DORH-a i policije da se stvar raščiste jer je iz poruka vidljivo da je 'AP ili bio potpuno nesposoban da vidi što mu se događa iza leđa ili je u to bio uključen, trećeg odgovora nema i to se mora istražiti', kazao je na pitanje treba li Plenkovića pozvati na obavijesni razgovor u aferi Softver. Ako DORH i policija ne postupe na taj način, oni će morati hrvatskim građanima podnijeti raport zašto to nisu napravili”, kazao je čelnik SDP-a.

SDP spreman na izbore izaći sam

Novinare je zanimalo i bi li mu bilo prihvatljivo da Sandra Benčić bude kandidatkinja za premijerku na predstojećim izborima, na što je Grbin odgovorio da će tu odluku donijeti temeljem kriterija koja je od stranaka vodeća i najuspješnija. Što se tiče klubova zastupnika, izbori će pokazati koji je najveći, a što se tiče koja stranka uživa najveću podršku, oko toga dvojbe nema, to je SDP, istaknuo je.

Komentirajući ultimatum potpredsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića Možemo i Centru da do travnja odluče hoće li sa SDP-om na izbore, kazao je to nije shvatio kao ultimatum nego da je 'Hajdaš na sebi svojstven način poslao poruku da mi kao najveća opozicijska stranka imamo odgovornost razgovarati s drugima, ali da ti razgovori ne moraju nužno završiti dogovorom'. SDP ima obvezu, radit ćemo na suradnji, razgovaralo o tome, ali spremni smo i na izbore izaći sami, poručio je, napomenuvši da s, kako je rekao, 'Plenkovićevim Socijaldemokratima nema razloga pričati'.

Forum žena SDP-a koji vodi Sandra Krpan za čelnicu svog Glavnog odbora izabrao je saborsku zastupnicu Andreju Marić.