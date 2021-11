Grbin: Ako HDZ neće stati iza Banožića, bio bi red da Plenković ponovno pozove tajnicu

Predsjednik države Zoran Milanović i ministar obrane Mario Banožić susreli su se danas u Vukovaru tijekom obilježavanja 30. godišnjice slamanja obrane naselja Lužac i stradanja njegovih mještana, i tom je prilikom nastavljen njihov međusobni verbalni "rat" koji traje već danima.

Pritom je ministar, sasuvši niz pogrdnih kvalifikacija na Milanovićev račun, ustvrdio i to da je predsjednik države "psihijatrijski slučaj" te da je vrijeme za njegov opoziv. Banožić je kazao da se Milanović ne bavi zakonom i državom nego sitnim strančarenjem ne bi li pokušao zadržati vlast, da nanosi veliku štetu Hrvatskoj, da je čovjek bez karaktera, da je bio najlošiji premijer, a da je sad najlošiji predsjednik, da nije čovjek koji treba predstavljati Hrvatsku, da se koristi jezikom uličara, da vodi jadnu politiku i da je iskompleksiran čovjek.

- On je psihijatrijski slučaj - reče Banožić, a kada su ga novinari upitali misli li da je vrijeme za opoziv predsjednika, Banožić je uzvratio:

- Naravno da jest. Odavno je bilo vrijeme za opoziv Milanovića. Kada pogledate njegovo ponašanje, biste li vi zaključili nešto drugo osim ovog što sam ja rekao.

A što na ove Banožićeve riječi o opozivu predsjednika države kažu predstavnici oporbenih zastupničkih klubova u Saboru?

- Neka ga pokrene ako misli da ima razloga. A ako Banožićeva stranka neće stati iza njega, onda bi bio red da Andrej Plenković ponovno pozove tajnicu - kratko i jasno poručio je Peđa Grbin iz SDP-ova zastupničkog kluba.

- Budući je ministar Banožić dio Vlade i vladajuće većine očekujem da ono što je najavio u medijima i pokrene, inače se te njegove izjave mogu shvatiti kao nepotrebno uznemiravanje javnosti i građana te produbljivanje krize u odnosima između Vlade i predsjednika države. Mi ne podržavamo ni ponašanje predsjednika države ni ministra Banožića, posebno zato što su u taj sukob uvukli jednu od rijetkih institucija kojoj hrvatski građani vjeruju, a to je hrvatska vojska. Voljeli bismo da se i predsjednik Milanović i Vlada više bave egzistencijalnim pitanjima naših građana, poput rasta cijena i inflacije, te da se po tim pitanjima sukobljavaju i natječu u nuđenju kvalitetnijih rješenja. Što se tiče samog opoziva, predsjednik je direktno izabran od strane građana na izborima. I on bi se trebao nalaziti u ozbiljnoj korupcijskoj aferi da bismo mi o bilo kakvom opozivu uopće razmišljali. Kritični smo i prema predsjedniku države i prema Vladi, no predsjednik je izravno izabran i njegov opoziv u Saboru nije dobar put - ustvrdio je Nikola Grmoja iz kluba Mosta.

Nezavisni zastupnik u klubu Zeleno-lijevog bloka Bojan Glavašević uvodno reče da od početka prati sukob između predsjednika Milanovića i ministra Banožića koji iz dana u dan sve više eskalira.

- I jasno je da Banožić u cijeloj toj situaciji solira i da nema podršku u argumentima ni oko čega. Ja u tome naprosto ne vidim Banožićeve argumente. A jasno je i to da on nema ni podršku stranke. On je danas s tom izjavom posve suludo izletio, onako bombarderski. Nisam siguran da on uopće razumije što je involvirano u proceduru opoziva predsjednika republike. Najprije je potrebna dvotrećinska većina u Saboru da se pokrene opoziv pa onda i dvotrećinska većina na Ustavnom sudu. Dakle, da bi se to pokrenulo moralo bi se dogoditi neko teško kršenje Ustava od strane predsjednika republike, a jasno je da to ovdje nije slučaj. Ovdje se uopće ne radi o Zoranu Milanoviću već o ponašanju ministra obrane izvan ustavnih i zakonskih okvira koji su mu propisani. Ako bi itko zbog svega ovoga trebao letjeti to je Banožić. Ovo je takva vrsta pogreške zbog koje je Plenković u prošlosti, pri nekoj rekonstrukciji Vlade, nekog obično zamijenio. Banožić naprosto loše stoji i u HDZ-u i među biračima. On je na izborima u petoj izbornoj jedinici, kao drugi na HDZ-ovoj listi, osvojio samo 1896 glasova, što je užasno malo. Pogotovo zato što je prvi na listi bio Zdravko Marić koji uopće i nije član HDZ-a - naglasio je Glavašević dodavši da ono što je Banožić danas najgore napravio sa svojom izjavom jest to da je stigmatizirao psihička oboljenja, posebno u situaciji pandemije kada su psihička oboljenja eskalirala i kada mnogi ljudi traže pomoć. To je sramotno, ustvrdio je Glavašević.

A Davorko Vidović iz kluba Socijaldemokrata najprije reče kako je sve to što se već danima događa na relaciji Milanović-Banožić jedna tužna priča.

- I ta tužna priča govori o tome kako smo došli u situaciju da najviše funkcije u državi obnašaju ljudi koji nimalo ne respektiraju ni državu koju vode ni resore koje vode, a nemaju poštovanja ni prema građanima, što je otužno gledati. I svaki normalan čovjek mora osjećati susramlje nad takvim ponašanjem. Ovo više nije pitanje samo ega i zloupotrebe funkcija koje se obavljaju nego postaje ozbiljan državni problem. Riječ je o tome kako će funkcionirati obrambeni sustav zemlje ako dvije ključne osobe zadužene za to ovako komuniciraju pred cijelom javnošću, i to ne samo domaćom već i svjetskom. Dakle, u jednom sustavu koji pretpostavlja jednu višu razinu decentnosti i diskretnosti to je posebno dodatno otežavajuće. I zbog načina na koji je predsjednik države ušao u cijelu ovu priču doveli smo se u situaciju da više nema tko arbitrirati, što može predstavljati veliki problem jer je očito da suradnja između te dvojice ljudi neće moći biti moguća, što su i oni sami izjavili. Nekakvi apeli tu nemaju nekog smisla. I vjerojatno dolazimo u situaciju neke ustavne krize. Netko će morati arbitrirati tko je od njih u pravu, a tko u krivu. A ono što je svima nama jasno jest da su s takvim ponašanjem obojica u krivu. A sam opoziv? Postoje Ustavom propisane situacije u kojima se može ići na opoziv. Oni koji bi to išli pokretati morali bi imati tvrde i uvjerljive razloge. Ja mislim da se sad nisu stekli uvjeti za to - dodao je u svom pojašnjenju cijele situacije Davorko Vidović.

- Za razliku od nekih drugih političkih opcija koje se vole nazivati desnima, Suverenisti se brzo ne oduševljavaju nekim Milanovićevim izjavama. Suverenisti su na izborima za predsjednika države imali svog kandidata, Miroslava Škoru, i iza te pozicije i danas stojimo. Milanović u svom stilu zna ponekad reći nešto što odgovara i dijelu ljudi u našem političkom spektru, ali će onda već sutradan "proliti mlijeko". Tu i tamo koja njegova "suverenistička" misao ili riječ ne čini ga ništa drugačijim nego što jest. On je bio i ostao kandidat Socijaldemokratske partije. A što se tiče Banožićevih riječi o Milanovićevu opozivu mogu samo kazati da smo mi Suverenisti u parlamentarnoj oporbi pa smo tako oporba i Milanoviću. I u tom smislu inicijative koje će eventualno pokrenuti HDZ nas se ne tiču niti nas obvezuju na bilo koji način, s obzirom da smo saborska oproba - rekao je Hrvoje Zekanović iz klub zastupnika Hrvatskih suverenista.

- Ovo nadmetanje naših političara u javnosti, i to na ovakav način, ne ulijeva nikakvo povjerenje. Hrvatski građani nalaze se u okolnostima pandemije i u ekonomskoj neizvjesnosti, a oni se ponašaju kao da su posve otuđeni od realnog života i vode neke traljave i kilave rasprave. To je čisto nadmetanje dvaju ega. Koja je korist za hrvatske građane od toga? Ta eskalacija sukoba nije dobra i ne ostavlja dobru sliku o našim institucijama, a nikako ne bi smjelo doći do politizacije vojske. Admirala Hranja znam, surađivao sam s njim, a tog se čovjeka sada razvlači jer se naši dužnosnici svađaju. Žao mi je što se admiral Hranj našao u tome. I zato apeliram da se taj sukob između predsjednika i ministra što prije prekine. A tu ministrovu izjavu oko opoziva predsjednika ne bih komentirao. Uvredljive poruke nisu u redu. Politika nije pozornica na kojoj bi se zadovoljavala nečija ega. Zamolio bih obojicu da prekinu s tim obračunima, razmjenom uvreda i niskih udaraca - kazao nam je Stjepo Bartulica iz Domovinskog pokreta.

Katarina Peović iz kluba Radničke fronte i HSS-a reče da Milanovićevi "obračuni kod O.K. Corrala" nemaju nikakvog utjecaja.

- Ovo je još jedan igrokaz u tom njegovom teatru moći i propitkivanja nekih nadležnosti. On je dosta vješt u tome i na lagan način uspijeva dominirati poznajući bolje svoje nadležnosti u odnosu na ovog ministra. Ali od toga tko ima koju nadležnost stvarno nema pretjerano koristi za radnu većinu. Važnije nam je da doznamo kako ide obročna otplata borbenih aviona, Rafala, i je li realno da oni koštaju ni manje ni više nego 999 milijuna eura. Umjesto međusobnih "rafala" između predsjednika i ministra radnoj bi većini bilo korisnije da se objasni kako će se te avione platiti, jer je plan da se taj iznos od skoro milijarde eura plati od 2022. do 2025., što je bitna stavka u našem proračunu. Možda smo taj novac trebali bolje potrošiti u trenutku kada nam se zdravstveni sustav raspada. A ministrov prijedlog o Milanovićevu opozivu je toliko nebitan, beznačajan i besmislen, kao što je besmislen i mačistički predsjednikov obračun i, vezano uz ovlasti, stavljanje tog ministra na mjesto - kazala je Peović.

Dario Zurovec iz Fokusa smatra da bilo kakvi javni ispadi i takav primitivizam, bez obzira od koga dolaze, nikome ne trebaju.

- Hrvatska ima jasan ustavni poredak i jasno je kako se biraju predsjednik države i Vlada. I bilo kakvo kršenje ustavnog poretka ili udari na ustavnost Hrvatske, udari su na samu demokraciju. Amerikanci šalju dostavom hranu u svemir, a mi se ovdje bavimo prizemnim raspravama i time što su čije ovlasti i tko je koga izvrijeđao. A o toj ministrovoj ideji o opozivu predsjednika države bespredmetno mi je uopće raspravljati. Svaki naš ministar ima dovoljno problema u svom resoru i neka se radije svatko od njih bavi tim problemima nego prepucavanjem s predsjednikom države - poručio je Zurovec.