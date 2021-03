I hrvatski se gradovi uključili: Pogledajte kako su u mrak utonule Dubrovačke zidine, pulska Arena...

Više od 60 hrvatskih gradova i mjesta ugasilo je u subotu u 20,30 sati javnu rasvjetu u gradskim središtima za "Sat za planet Zemlju", globalnu akciju Svjetske organizacije za zaštitu prirode WWF-a.

Akcija WWF-a, posvećena podizanju svijesti o štetnosti klimatskih promjena, održala se 14. put i zamračila brojne prijestolnice svijeta i prepoznatljive građevine.

Među pedesetak spomenika UNESCO-ove baštine iz cijeloga svijeta, koje su u subotu utonule u mrak, su i južno pročelje Dioklecijanove palače u Splitu te Dubrovačke zidine.

POGLEDAJTE KAKO JE TO IZGLEDALO U HRVATSKIM GRADOVIMA: (Video: Davor Puklavec/Sasa Miljevic/Milan Sabic/Dino Stanin/Grgo Jelavic/PIXSELL

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Bjelovar, Buzet, Crikvenica, Daruvar, Duga Resa, Hvar, Jastrebarsko, Kastav, Kaštela, Korčula, Ogulin, Osijek, Medulin, Perušić, Poreč, Rijeka, Rovinj, Slatina, Vinkovci i Vukovar tek su neki od gradova koji su u subotu ugasili javnu i dekorativnu rasvjetu u znak podrške planetu Zemlji.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL 27.03.2021., Split - Grad Split se i ove godine ukljucio u akciju "Earth Hour" 2021. - Sat za planet Zemlju, simbolicnim gasenjem svjetala na juznom procelju Dioklecijanove palace. Photo: Milan Sabic/PIXSELL

Svjetska organizacija za zaštitu prirode WWF (World Wide Fund for Nature), koja akciju "Sat za planet Zemlju" organizira već 14 godina, zahvalila je na sudjelovanju svim građanima, gradovima, institucijama, kao i poslovnim subjektima, koji su se također odazvali u velikom broju.

"Dokazujući da ni jedna individualna akcija oko klimatskih promjena nije premala, te da ni jedna kolektivna vizija nije prevelika, 'Sat za planet Zemlju' počeo je gašenjem svjetla na pacifičkom otoku Samoa. Ovom inicijativom se 24 vremenske zone ujedinjuju pred velikim izazovima - klimatskim promjenama i zastrašujućim gubitkom biološke raznolikosti", istaknula je izvršna direktorica WWF Adrije Nataša Kalauz.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL 27.03.2021., Zagreb - Svjetska organizacija za zastitu prirode Satom za planet Zemlju od 2007. nastoji tamom probuditi gradjane svijeta i upozoriti ih da je zadnji trenutak da poduzmemo nesto kako bismo zaustavili prekomjerno trosenje Zemljinih resursa. Gasenje svijetala na zagrebackoj Katedrali. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL

Naglasila je da WWF sa 'Satom za planet Zemlju' nastoji tamom probuditi građane svijeta i ukazati im da je zadnji tren da se poduzme nešto kako bismo zaustavili prekomjerno trošenje zemljinih resursa.

"Pozivam sve građane da iskoriste prisutnost na društvenim mrežama te da podijele video koji je WWF napravio samo za ovu prigodu, a koji jasno govori o našem narušenom odnosu s prirodom koji hitno moramo promijeniti", poručila je Kalauz.

"Sat za planet Zemlju" simboličan je poziv na akciju protiv klimatskih promjena. Prvi put je organiziran 2007., kada je WWF u Australiji predstavio svoju ideju kako da se građani zainteresiraju za temu klimatskih promjena. Tada su svjetla prvi puta ugašena u Sydneyu, u čemu je sudjelovalo oko 2,2 milijuna građana.

Već sljedeće godine to je pretvoreno u globalnu akciju, a klimatske promjene polako su postale sve značajnija tema u našim životima, istaknuli su u WWF-u.

Uključen i Eiffelov toranj, Koloseum...

Gradovi diljem svijeta ugasili su u subotu rasvjetu kako bi obilježili "Sat za planet Zemlju", globalnu akciju koja ove godine poseban naglasak stavlja na povezanost uništenja prirode sa sve učestalijim izbijanjima bolesti poput covida-19.

Svjetskim znamenitostima poput Eiffelovog tornja u Parizu, Koloseuma u Rimu, Branderburških vrata u Berlinu, Opere u Sidneyu ili egipatskih piramida, koje su utonule u mrak u 20.30 sati na jedan sat, pridružili su se i brojni hrvatski simboli poput katedrale u Zagrebu, Gradskih zidina u Dubrovniku, pulske Arene, splitske Dioklecijanove palače...

Foto: Hannibal Hanschke/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Earth Hour in Berlin A combination photo shows the Brandenburg Gate before (top) and during Earth Hour in Berlin, Germany, March 27, 2021. REUTERS/Hannibal Hanschke HANNIBAL HANSCHKE

Sat za planet Zemlju (Earth Hour) pokrenut je u Sydneyu 2007. godine kao građanska inicijativa u znak prosvjeda protiv klimatskih promjena.

Ove godine organizatori žele naglasiti da postoji veza između uništenja prirodnog svijeta i sve učestalijih pojava bolesti, poput covida-19, koje prelaze sa životinja na ljude.

Znanstvenici vjeruju da ljudske aktivnosti, uključujući masovnu deforestaciju, uništenje životinjskih staništa i klimatske promjene, potiču izbijanje novih bolesti te upozoravaju da možemo očekivati nove pandemije ukoliko se ništa ne učini.

"Bilo da se radi o smanjenju broja oprašivača, manje riba u morima, nestancima šuma i bioraznolikosti, sve je više dokaza da je priroda u slobodnom padu. A to je zbog načina na koji živimo i upravljavamo svojim gospodarstvima", kazao je Marco Lambertini, glavni direktor Svjetskog fonda za prirodu (WWF), organizatora Sata za planetu Zemlju.

Foto: DAWN CHUA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Earth Hour in Singapore A combination photo shows the artificial tree-like structures called Supertrees, before (top) and after lights were switched off to commemorate Earth Hour, at Gardens By the Bay, in Singapore, March 27, 2021. REUTERS/Dawn Chua TPX IMAGES OF THE DAY DAWN CHUA

On upozorava da je zaštita prirode "naša moralna odgovornost, a njezin gubitak nas čini ranjivijima na pandemije, ubrzava klimatske promjene i prijetnja je sigurnosti hrane".

S početkom akcije zamračili su se gradovi u Aziji - metropole od Singapora do Hong Konga, a svjetla su ugašena i na znamenitoj Operi u Sydneyu.

U južnokorejskoj prijestolnici Seulu u mraku su ostala povijesna gradska vrata Namdaemun, jedna od osam vrata gradskih utvrđenih zidina koja su opasivala grad za vrijeme dinastije Joseon.

Iako hvali akciju, 18-godišnji Ian Tan iz Singapura ne vjeruje da je od nekog značaja.

"Jedan sat godišnje nije dovoljno da bismo zapamtili da su klimatske promjene uistinu pravi problem", kazao je.