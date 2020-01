Gradonačelnik Wuhana priznao da nisu pravodobno pružili informacije

S jučerašnjim je danom broj umrlih od novog koronavirusa 2019-nCoV dosegao 81, uz 2794 zaražene osobe. Prva je žrtva zaraze zabilježena i u pokrajini Hainan, a pokrajinu Hubei posjetio je i kineski premijer Li Keqiang. Globalni mediji objavljivali su vijesti o strahu u središtu zaraze, gradu Wuhanu, gdje se očekuje novi val koji bi mogao donijeti možda još tisuću zaraženih.

Hrvati ostali u Wuhanu

Zhou Xianwang, gradonačelnik Wuhana, dao je jučer izjavu za tamošnju televiziju u kojoj priznaje da njihov odgovor na izazov koji je virus donio nije bio adekvatan.

– Zapravo, nitko nije zadovoljan količinom i kvalitetom trenutačnih informacija o zarazi. Nismo pravodobno pružili potrebne informacije te nismo koristili ono što smo znali na najefikasniji način. Kada je riječ o zaraznim bolestima, imamo mjere prevencije te zakon koji propisuje da se informacija daje u skladu s tim zakonom. No, kao lokalna vlast, moramo takvu informaciju autorizirati prije nego što je objavimo – pokušao je objasniti svoju situaciju wuhanski gradonačelnik. Kako smo već pisali, u Wuhanu su trenutačno četiri hrvatska državljanina, no nitko se od njih dosad nije odlučio na evakuaciju.

“Veleposlanstvo RH u Pekingu je u stalnom kontaktu s lokalnim kineskim vlastima i europskim partnerima, kao i s četiri hrvatska državljanina koji su u gradu Wuhanu. Hrvatskim državljanima koji žele napustiti Wuhan ponuđena je evakuacija u organizaciji EU partnera i o tome se nastavlja kontakt”, kaže se u priopćenju našeg Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija.

“Veleposlanstvo RH u Pekingu pravodobno informira hrvatske državljane u Wuhanu o svim mjerama i opcijama vezanim za napuštanje grada te im stoji na raspolaganju za njihov povratak kući. Veleposlanstvo je u kontaktu i s ostalim hrvatskim državljanima u NR Kini i stoji im na raspolaganju za svu konzularnu pomoć i potporu”, stoji u priopćenju.

Wuhan je Chicago Kine

Neke su zemlje već organizirale evakuaciju barem jednog dijela svojih građana iz Wuhana, no ima i drukčijih primjera gdje, primjerice, Britanci, kojih u pokrajini Hubei ima oko 300, kritiziraju svoju vladu zbog nejasnog stava jer nije jasno hoće li im evakuacija biti organizirana ili ne.

Nije zapravo nimalo čudno što se toliko stranih državljana našlo u Wuhanu. U kineskim promotivnim materijalima može se pronaći i da se Wuhan naziva “Chicagom Kine” – političko je, kulturno, obrazovno, gospodarsko i prometno središte središnje Kine. Ukupna je populacija Wuhana više od 11 milijuna stanovnika, po čemu je sedmi po veličini kineski grad te jedno od devet kineskih nacionalnih središta. Odnosno, dio je programa Ministarstva stanovanja i urbano-ruralnog razvoja NR Kine koji je započeo 2005. kao prvi korak urbanizacijske reforme u Kini. Ime mu potječe od kovanice sastavljene od imena Wuchang, Hankou i Hanyang, koji su poznati kao “tri grada Wuhana”. Leži na ravni Jianghan na ušću rijeke Jangce i rijeke Han. Kako se može pročitati u enciklopedijama, upravo se u Wuhanu dogodio ustanak Wuchang koji je doveo do pada dinastije Qing i uspostave Republike Kine. Prizori koje se može vidjeti na filmovima na YouTubeu govore da je riječ o visokorazvijenom urbanom središtu prepunom moderne arhitekture i iznimne prometne infrastrukture.

Već letimičnim pregledom TripAdvisora vidi se da je Wuhan iznimno popularan i kao turističko središte. Primjerice, ondje je nekadašnja rezidencija Mao Ce Tunga, zatim park Mo Hill s brojnim biljnim i životinjskim vrstama, ali i pravoslavna crkva Aleksandra Nevskog. Kao mjesto od najveće preporuke je kampus sveučilišta Wuhan koji je tradicionalne arhitekture pomiješane s prirodom i mjestima za okupljanje. Toranj Žutoga ždrala je osim same zgrade i kompleksa paviljona tradicijske gradnje i mjesto gdje se nalazi pagoda Žutoga ždrala stara 1800 godina. Preko rijeke Jangce do Tornja žutog ždrala vodi jedan od najvažnijih simbola Wuhana i Kine, predivni most. Kazalište Han navedeno je kao jedno od mjesta gdje možete kvalitetno provesti vrijeme. Riječ je o Cirque de Soleil u okružju koje vuče porijeklo iz vremena dinastije Han. Preporučuje se i Gradski muzej u Wuhanu.

Ima ih koje će zanimati i pivnica “Brussels Beer Garden”, a više od McDonald’sa i Pizza Huta, koji i ondje postoje, brojni restorani s lokalnom kuhinjom. Kvalitetniji obilasci najvažnijih gradskih lokacija nisu jeftini, a u najbolje ocijenjenom restoranu na TripAdvisoru ručak stoji 1215 kuna po osobi, no može se proći i nekoliko stotina kuna jeftinije.