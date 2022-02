Gradonačelnik Radić predložio Gradskom vijeću umanjenje cijene vrtića zbog pogoršane epidemiološke situacije

Suočeni sa situacijom u kojoj je veliki broj grupa u izolaciji kako zbog same djece i roditelja tako i zbog odgojitelja koji nisu u mogućnosti raditi zbog bolesti uzrokovane koronavirusom, donijeli smo prijedlog odluke Gradskom vijeću koja će roditeljima omogućiti umanjenje cijene korištenja usluge vrtića“- istaknuo je osječki gradonačelnik Ivan Radić na današnjoj konferenciji za novinare izvijestili su iz Grada Osijeka.

"Naš prijedlog je da se mjesečna cijena izabranog programa umanji kako za pojedinačni slučaj zaraze koronavirusom, odnosno pojedinačno izrečenu mjeru samoizolacije, tako i za izrečene mjere samoizolacije čitavih skupina. Mjesečna cijena izabranog programa umanjila bi se za postotak razmjeran broju dana nekorištenja usluge vrtića i to za 20 posto za izostanak od tri do pet dana, odnosno 30 posto za izostanak od šest do osam dana. Prijedlog pravila odnosi se na prvi kvartal ove godine, odnosno do 31. ožujka", izjavio je gradonačelnik Radić te dodao da će predložili primjenu istih pravila i za mjesec siječanj na način da se umanjenje obračuna na računu za mjesec veljaču.

Napomenuo je da su u odluci o smanjenom plaćanju koja se primjenjivala u mandatu bivše vlasti, pa sve do konca prosinca prošle godine, pronašli niz proceduralnih pogrešaka koje su bili dužni ispraviti. Sadašnja je odluka usklađena sa zakonom i drugim propisima. Odluka ide u javno savjetovanje, a 10. veljače će se održati elektronska sjednica Gradskoga vijeća na kojoj će, uvjeren je gradonačelnik Radić, biti i prihvaćena.

"Ova su vremena izazovna i za odgojitelje jer je velik dio njih završio u samoizolaciji što iziskuje reorganizaciju rada osječkih vrtića", istaknula je ravnateljica Dječjeg vrtića Osijek Ana Mihaljević te dodala da je samo danas u izolaciji 395 djece, te 20 odgojitelja, odnosno 25 skupina. Vrhunac je bio 21. siječnja kada je u izolaciji završilo 75 odgojitelja, 973 djece, odnosno 78 skupina.

Osječki je gradonačelnik Radić roditeljima zahvalio na strpljenju, te izrazio želju da epidemija ostavi što manje traga na odrastanju osječkih vrtićaraca.