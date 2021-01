Gradonačelnik Petrinje: Ne dolazite snimati selfie, šaljite novac

Govoreći o sanaciji posljedica razornog potresa u Petrinji, gradonačelnik Darinko Dumbović poručio je da trebaju statičare, krovopokrivače, a "onima koji dolaze zbog selfieja" poručio je da ne dolaze.

- Uništen je cijeli grad. Ono što je sada najvažnije napraviti, da postavimo sustav, da se nitko ne penje na krov i da djelujemo operativno. Oni koji se bave statikom, želim komunikaciju direktno s njima i da oni objekti koji su uništeni da njih možemo riješiti za 24 sata, za 48 sati i one koje možemo riješiti za 78 sati, rekao je Dumović u prilogu HRT-ove emsije Nedjeljom u dva.



Pozivajući krovopokrivače u Petrinju, kazao je: - Dođite ovamo, bit će vam plaćeno. Novac imamo i to nije upitno. Neka dođu da ih mi organiziramo sa strukom. Znači, informacija, komunikacija, struka i organiziranost. To očekujemo za sutra!, rekao je.

>> FOTO Petrinja: Razrušen centar grada

Na pitanje kako obični građani mogu pomoći i koja je poruka njima, odgovorio je:

- Poruka svakom običnom građaninu: ako mi dolaze u grad da imaju uspomenu, da ovdje naprave selfie, neka mi ne dolaze! A ako mi daju novac na žiro-račun, hvala svima! Svi oni koji žele pomoći mogu pomoći i u građevnom materijalu, kamp-kućicama, kućicama..., rekao je.

Na pitanje je li zadovoljan pruženom pomoći nakon potresa, odgovara: - U roku od 45 minuta, sat vremena, državni vrh s cijelom operativom kojom država raspolaže bio je u gradu Petrinji. Mogu reći da sam zadovoljan i da koordinacija između građana i svih institucija koje su trenutačno u gradu - od vojske, za koju volim reći da je vojska spasa, i svih onih elementarnih nepogoda koje odrađujemo, funkcionira dobro.

Što je bilo dobro u organizaciji?

- Cijeli svijet, svi dragi, dobri ljudi pohrlili su u Petrinju pružiti svoju ruku i ja mogu reći samo: hvala velika!

A što je bilo loše?



- U jednom trenutku bilo je ljudi u gradu koji su htjeli golim rukama čistiti ova zgarišta, ovo stratište koje je uništeno. Prvo smo se morali boriti protiv onih koji su od srca došli, da im kažemo: nemojte nam pomagati, nastradat ćete! Jer u ovoj elementarnoj nepogodi sigurno da nemamo iz zraka i svemira pomoć da spustimo s neba kontejnere. To ne postoji. Znači, napravili smo gužvu u dobroj namjeri, rekao je.

U prvoj fazi su, nastavio je, spašavali živote i izvlačili ljude. Druga faza bila je stvaranje komunikacije u gradu. Infrastruktura u koju je uloženo mnogo novca sada je uništena, napominje.

>> VIDEO Ovako nakon potresa izgleda kuća Miodraga Deme, stopostotnog ratnog invalida