Most iznad Cetine kod Omiša spreman za konačno spajanje

Spektakularan most, to građevinsko čudo koje spaja dva tunela probijena u klisurinama kanjona Cetine kod Omiša na visini od 70 metara, uskoro će biti konačno spojen. Riječ je o dijelu projekta omiške obilaznice, odnosno ceste Stobreč – Dugi Rat – Omiš, pokrenutom još prije desetak godina kad je probijen tunel Omiš. Most Cetina, međutim, otpočeo se graditi na mjestu na kojemu se gotovo cijelo jedno desetljeće nalazio tunel koji je vodio – nikamo.

U vrlo kompleksnom zahvatu najprije je probijen tunel na drugoj strani kanjona, a potom je započela gradnja mosta jedinstvenog po tome što se oba njegova upornjaka nalaze upravo u tunelima.

Omiška obilaznica jedan je od najvećih infrastrukturnih objekata u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a uključuje dva tunela i most preko Cetine, tunel Komorjak dug više 600 metara i Omiš više od 500 metara, dok ukupna dužina čelične konstrukcije novog mosta Cetina iznosi 212 metara, s time da je po 76 metara sa svake strane izvan tunela.

Kada su nedavno objavljene fotografije kako most napreduje, mnogi su "prometni inženjeri" na društvenim mrežama izrazili sumnju da izgradnja ide u pravom smjeru. Most je mjesecima intrigirao javnost jer je izgledao kao da obje strane nisu usklađene, čak se potezala šaljiva usporedba s dvojicom šeprtljavih majstora iz češko-slovačkog crtića "A je to". No novinari Večernjeg lista koji su ovo jedinstveno gradilište posjetili početkom prošlog mjeseca, kada su se radnici pripremali za potiskivanje zadnjeg elementa čelične konstrukcije tog mosta, uvjerili su se u sasvim suprotno.

Tomislav Cvetko, predstavnik Hrvatskih cesta kao naručitelja radova na mostu Cetina, kazao je da su se smijali na tvrdnje nekih da su "fulali visine" dva dijela mosta. – Kad su ljudi počeli dolaziti i ispitivati zašto je to tako, objašnjavao sam im da je sustav potiskivanja takav da pri svakom potiskivanju most osim što ide prema naprijed, ide i prema gore i prema dolje i tek na kraju, pri posljednjem potiskivanju, dođe na određenu visinu, ali ni to još nije prava visina zato što su ležajevi preko kojih se gura privremeni. Potom ga treba geodetski usmjeriti na potpuno točnu visinu, spojiti i zavariti te zatim spustiti na predviđenu visinu – pojasnio je Cvetko.

Svečano otvorenje

Ova investicija Hrvatskih cesta vrijedna je oko 180 milijuna kuna i predstavlja manji dio desetljećima sanjane brze ceste između Trogira, Solina, Splita i Omiša. U tijeku su zadnje pripreme za svečano otvorenje, najavljeno za četvrtak, a ovaj segment prometnice trebao bi biti pušten u promet do turističke sezone.