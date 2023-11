Građevinara prijavila policiji: Dala mu veliki predujam, tvrdi da radove nije završio

Varaždinska policija provodi kriminalističko istraživanje protiv vlasnika jednog građevinskog poduzeća kojeg je prijavila jedna 55-godišnjakinja. Ona je u kolovozu prošle godine dogovorila izvođenje građevinskih i fasaderskih radova te je vlasniku poduzeća dala predujam u iznosu od oko 7900 eura.

- On je započeo ugovorene radove no do danas ih nije završio, već su radovi djelomično izvršeni, te uporno obećava da će ih završiti no to ne čini, te 55-godišnjakinja smatra da je prevarena. Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje na utvrđivanju svih okolnosti ovog kaznenog djela - javlja PU varaždinska.

VEZANI ČLANCI