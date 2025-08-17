Gotovo ni jedna oluja u povijesti nije ovako brzo rasla: Atlantikom juri monstrum, mogao bi se i udvostručiti

Uragan Erin postao je prva velika tropska oluja u sezoni 2025., dostigavši u subotu status rijetkog uragana 5. kategorije, s maksimalnim udarima vjetra od čak 240 kilometara na sat. Prema posljednjem izvješću Nacionalnog centra za uragane (NHC) objavljenom u nedjelju u 14 sati po istočnom vremenu, Erin trenutačno ima vjetrove snage 205 km/h i nastavlja se kretati prema sjeverozapadu Atlantskog oceana, uz izazivanje opasnih uvjeta na moru. Intenzitet je tranutačno smanjen, te je riječ o uraganu 3. kategorije, piše CNN.

Ova oluja izazvala je zabrinutost meteorologa zbog izuzetno brzog intenziviranja — fenomena koji se, kako tvrde znanstvenici, sve češće događa zbog zagrijavanja planeta. Erin je u samo 24 sata prešla s uragana 1. kategorije na gotovo najjaču moguću razinu, što je čini jednom od najbrže jačajućih atlantskih oluja u povijesti. Ovakvo ekstremno jačanje inače se bilježi kasnije tijekom sezone, obično u rujnu i listopadu.

“Uragan Erin je najnoviji primjer toga kako klimatske promjene omogućuju brže jačanje oluja. Atlantski oceani su topliji nego ikada, i to gorivo daje nevjerojatnu snagu ovim sustavima,” izjavio je meteorolog Jack Beven iz NHC-a u Miamiju. Erin se sada nalazi među samo 43 dokumentirana uragana 5. kategorije u Atlantskom oceanu otkad postoje mjerenja, i čak je 11. takva oluja od 2016. godine — što potvrđuje sve češću pojavu ekstremno snažnih uragana posljednjih godina. Također je neuobičajeno što se ovako snažna oluja pojavila u kolovozu i to izvan Meksičkog zaljeva.

FOTO/VIDEO Na njih se obrušava po život opasan uragan, predsjednica objavila snimku i zavapila: 'Ostanite u kućama'

Sezona uragana 2025. sada je četvrta uzastopna sezona s barem jednom olujom 5. kategorije, a 2024. ih je imala čak dvije – Beryl i Milton. Iako se ne očekuje izravan udar uragana Erin na kopno, njegova snaga se itekako osjeća. Vanjski pojasevi donose obilne kiše, jake udare vjetra i moguću pojavu bujičnih poplava na Djevičanskim otocima, sjevernim otocima Leeward i u Portoriku. Upozorenja na tropske oluje i poplave još su na snazi.

Do subote navečer, Erin se nalazio oko 240 kilometara sjeveroistočno od San Juana u Portoriku i 260 kilometara sjeverozapadno od Angvile. Očekuje se da će oluja nastaviti put prema sjeveru i sjeveroistoku, između obale SAD-a i Bermuda, i zadržati snažnu snagu barem do ponedjeljka. Američka obalna straža naredila je zatvaranje luka St. Thomas i St. John te šest luka u Portoriku za sav promet, osim ako nije posebno odobreno, u iščekivanju potencijalno pogoršanih uvjeta na moru.

Meteorolozi upozoravaju da će Erin, iako vjerojatno neće pogoditi kopno, stvoriti opasne uvjete na plažama duž istočne obale SAD-a, Bahama i Kanade. Posebna zabrinutost odnosi se na uzburkane struje koje često iznenade kupače prije nego se pojave veliki valovi. „Gotovo 12% smrtnih slučajeva povezanih s tropskim olujama u SAD-u u posljednjem desetljeću uzrokovano je upravo ovim strujama“, upozorila je meteorologinja Cassandra Mora iz Nacionalnog centra za uragane. Uz temperature mora koje su znatno iznad prosjeka, Erin ima obilje energije koja mu omogućuje da zadrži ili čak poveća svoju snagu u danima koji dolaze. Iako ne dosežu rekordne razine iz 2023. i 2024., ove temperature i dalje su alarmantno visoke.

Nevrijeme u Osijeku Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Erin je peti imenovani tropski sustav u sezoni, ali prvi koji je postao uragan. Njegovi prethodnici – Andrea, Barry, Chantal i Dexter – ostali su na razini tropske oluje. Iako je ovaj uragan stigao nešto kasnije od prosjeka (prvi uragan u sezoni obično se formira oko 11. kolovoza), najaktivniji dio sezone tek dolazi.

Centar za klimatske prognoze najavljuje iznadprosječnu aktivnost tropskih sustava u narednim tjednima, uz upozorenja na moguće nove oluje iz istog dijela Atlantskog oceana iz kojeg se razvio Erin. Dok Erin nastavlja svoj put otvorenim Atlantikom, stručnjaci i dalje pozorno prate njegov razvoj, upozoravajući javnost da ne podcjenjuju potencijalnu opasnost — čak i ako nema neposredne prijetnje za kopno.