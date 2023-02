Google preuzima hrvatski Photomath: 'Postati će njihov razvojni centar u Hrvatskoj'

Photomath je reklamiran kao najkorisnija svjetska aplikacija za učenje matematike koja je do danas skupila više milijuna korisnika. Jednostavnom primjenom kamere na pametnom telefonu, aplikacija umjetnom inteligencijom može doći do rješenja i kompleksnijih matematičkih zadataka i to na način da opiše korak po korak kako je stigla do tog rješenja.