Globalno žene primaju za petinu nižu plaću od muškaraca, u EU 13 posto

'UJEDINJENI ZA PRAVDU'

Ukrajina koristi hrvatska iskustva u kažnjavanju ruskih ratnih zločina

Iskustva u prikupljanju dokaza pri iskapanju masovnih grobnica, iskustava o zakonodavnom okviru, definiranje raznih oblika kaznene odgovornosti, od zapovjedne do one izravnih počinitelja... Sve će to biti važno u procesuiranju 70.000 zločina, koliko su ih pobrojali Ukrajinci