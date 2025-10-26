Gledajte '240 sekundi' 24sata: Umirovljenici se vraćaju u škole. Slovenija zavijena u crno...

ZABRANA ZBOG 'ZDS'

Gradski zastupnici o Tomaševićevoj poruci Thompsonu: 'U Zagrebu kojim upravlja Možemo očito su dobrodošli samo oni koji misle kao oni'

Tomašević nije ni institucija koja privodi redu građane koji krše propise, niti je onaj koji propise piše. Iz pozicije svoje društvene uloge za koju je dobio povjerenje, ne može biti cenzor. On nije tijelo koje može provoditi pravdu. Na stranu kako god on to argumentirao, on nema tu društvenju ulogu, kazala je Selak Raspudić