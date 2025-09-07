Gledajte '240 sekundi' 24sata: Liječnici o radu u Hrvatskoj: 'Za mlade ovdje nema budućnosti'

HRVATSKO PRAVOSUĐE U 2025.

FOTO Stisne li van na ovom sudu čeka vas šok: 'Žalosno je sve to ali tu, osim ministarstva, nitko ništa ne može'

- Katastrofa je sve to kako izgleda ali mi smo već navikli. Sud kao sud nema sredstava za neka veća ulaganja, a Zagreb je izgleda za nas zaboravio tako da mi koji tu godinama radimo smo već i navikli na sve to koliko se može naviknuti. Problem je kada dođe netko sa strane i vidi sve to pa ostane šokiran po malo – kažu nam zaposlenici vinkovačkog suda s kojima smo razgovarali, a koji su željeli ostati anonimni.