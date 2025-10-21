Naši Portali
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Svetlana je zbog bolesti bila nepokretna. Sada može hodati

Screenshot
VL
Autor
Vecernji.hr
21.10.2025.
u 21:06

U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta

Svake večeri u 21 sat pratite najnovije vijesti dana u emisiji 240 sekundi 24sata na CMC kanalu, kao i na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista. U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta. Doznajte sve ključne informacije iz Hrvatske i svijeta – u samo 240 sekundi! Ne propustite nove video vijesti svakog dana u 21 sat. 

Ključne riječi
240 sekundi 24sata

