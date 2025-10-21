Gledajte '240 sekundi' 24sata: Svetlana je zbog bolesti bila nepokretna. Sada može hodati

NOVA ERA VOĆARSTVA

Hrvatska jabuka dobila novi dom: Otvoren najveći centar koji mijenja budućnost voćarstva

U Hrvatskoj će se pak ove godine ubrati oko 35 tisuća tona jabuka, što je gotovo za trećinu manje nego lani. Kad je u pitanju potrošnja, ona u EU već godinama blago pada, a potrošači se okreću sortama s boljim okusom, čvrstoćom i duljom svježinom te sve više traže praktična pakiranja i jabuke s jasnim podrijetlom i održivom proizvodnjom.