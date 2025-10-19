Gledajte '240 sekundi' 24sata: Roditelji iz Dubrave strahuju za djecu

Sve više napuštenih

Mace kod nas imaju sve, ali nemaju svoj dom i svog čovjeka

Nikad nije bilo gore, ne sjećam se da je ikad u ovo doba godine bilo toliko mačića. I nisu to ulične mačke, to su kućna legla, kojih je previše i ne mogu se udomiti. Jedino rješenje za mace je obavezna kastracija, a mi još živimo ispod kamena, ističe Daniela Knežević iz skloništa za mace Kitten safe house