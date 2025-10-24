Naši Portali
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hrvat na čelu pedofilske grupe, zlostavljali su više od 30 djece

VL
Autor
Vecernji.hr
24.10.2025.
u 21:05

U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta

Svake večeri u 21 sat pratite najnovije vijesti dana u emisiji 240 sekundi 24sata na CMC kanalu, kao i na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista. U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta. Doznajte sve ključne informacije iz Hrvatske i svijeta – u samo 240 sekundi! Ne propustite nove video vijesti svakog dana u 21 sat.

Avatar Klopsek
Klopsek
21:30 24.10.2025.

Ajde daj mi još jedan crveni karton kretko.

Christina Meinl, nasljednica carstva kave i potpredsjednica za strateški razvoj i korporativne komunikacije ove velike obiteljske tvrtke

Hrvati uživaju u kavi na bečki način, piju je uz razgovor i druženje

Jedan od najpopularnijih brendova kave u našoj regiji prisutan je u Hrvatskoj od 1905. Prva trgovina u Zagrebu otvorena je na Trgu bana Jelačića, a 1921. osnovan je središnji proizvodni pogon za cijelu regiju pod imenom Julio Meinl, smješten u Vodnikovoj ulici. Između 1905. i 1939. godine samo je u Zagrebu otvoreno čak 16 trgovina

