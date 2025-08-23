Gledajte '240 sekundi' 24sata: Dan nakon incidenta u Benkovcu, mještani su u šoku

Svake večeri u 21 sat pratite najnovije vijesti dana u emisiji 240 sekundi 24sata na CMC kanalu, kao i na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista. U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta. Doznajte sve ključne informacije iz Hrvatske i svijeta – u samo 240 sekundi! Ne propustite nove video vijesti svakog dana u 21 sat.
814 ŽRTAVA 2. SVJETSKOG RATA I PORAĆA
FOTO: Pogledajte tko je sve došao na posljednji ispraćaj i ukop žrtava iz masovne grobnice Jazovka
modna i glazbena ikona
Danas je rođendan Jelene Rozge: Evo kako se domaća pjevačica mijenjala tijekom godina
Provjerite jeste li među njima
Tri horoskopska znaka kojima će jesen promijeniti život iz korijena: Ulaze u razdoblje sreće, ljubavi i uspjeha!
morate imati na umu