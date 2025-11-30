Gledajte '240 sekundi' 24sata: Antifašistički marš u četiri grada okupio više tisuća ljudi...

IZ LATINSKE AMERIKE U ZAGREB

Peruanka Fabiana (19) otkrila korijene na Šolti i doselila u Hrvatsku: 'Moja obitelj je uvijek spominjala svoje podrijetlo'

Kaže da je teško ne primijetiti koliko su Hrvati lijepo uređeni, pa je i sama počela pratiti taj ritam: "Uvijek nosite tako lijepu i elegantnu odjeću. Znam da će me kad dođem kući pitati: 'Zašto si tako sređena?', a ja ću samo reći: 'Pa ja sam Hrvatica'"