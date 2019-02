GLAS i SDP traže reviziju: To nije stvar vjere nego odnosa između dviju država

Vatikanski ugovori su međunarodni ugovori između dviju država pa je za njihovu promjenu potrebna suglasnost i volja obje strane, istaknuto je jučer u Saboru gdje se prvo na okruglom stolu, a onda i na plenarnoj sjednici raspravljalo o prijedlogu GLAS-a o pokretanju postupka pregovora o izmjenama ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske. Reviziju Vatikanskih ugovora GLAS je predložio još u travnju prošle godine, a ključna poruka kojom se zalaže za taj prijedlog jest da to nije rasprava ni o vjeri ni o religiji, već o odnosima između dviju država.

Predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš objašnjava da četiri ugovora između naše države i Svete Stolice nose niz obveza Hrvatske, no ni jednu obvezu Svete Stolice, čime je, smatra, Katolička crkva u privilegiranom položaju što je u suprotnosti s Ustavom. Vlada je taj prijedlog odbila uz argument da se nisu promijenile okolnosti u kojima su ugovori sklopljeni te poručila da bi pokretanje pregovora o reviziji ugovora moglo dovesti do ozbiljnih političkih i diplomatskih posljedica za Hrvatsku. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović također je jučer poručila da nije za reviziju Vatikanskih ugovora.

“Vjerski nepismena”

– Nisam općenito za reviziju ugovora jer to postavlja opasne presedane u međunarodnom pravu, osim ako obje strane ne zaključe da treba doći do revizije iz određenih praktičnih razloga – rekla je predsjednica te istaknula da joj je vjera bitna komponenta u životu i moralni kompas. Teolog i novinar Drago Pilsel zbog te je izjave na okruglom stolu u Saboru ustvrdio da je predsjednica vjerski nepismena.

– Ona ima potpuno pravo tvrditi da iz političkih ili svjetonazorskih razloga ne želi podržati reviziju, ali kao predsjednica države nikada ne smije reći da je protiv rasprave jer to znači da negira pravo da građani govore o nečemu što ugovori i sami predviđaju, a radi se o mogućnosti revizije – kazao je Pilsel koji to vidi kao njezino dodvoravanje desnim biračima. Upravo to strahovanje od eventualnog kažnjavanja na izborima bivši veleposlanik u Vatikanu Ivica Maštruko vidi kao ključni razlog zbog kojih se ti ugovori neće mijenjati.

– Religija je individualno i intimno iskustvo, a lideri krivo izjednačuju vjeru s vjerskom zajednicom. Crkva je institucija zadužena za promicanje i održavanje religije, te je kao i svaka institucija, uključujući Vladu i Sabor, podložna kritičnom preispitivanju stavova i postupaka – objašnjava Maštruko. Slaže se da se Crkva bavi političkim temama jer je to pitanje njezina svjesnog napora da utječe na aspekte življenja, no, naglašava, onda mora biti spremna prihvatiti kritike.

Odvjetnik Alan Sorić, član upravnog odbora sekularne udruge Protagora, posebno ističe vjeronauk u školama smatrajući da se time diskriminira djecu.

– Nadležno ministarstvo ne može intervenirati u materijale katoličkog vjeronauka, mora prihvatiti ono što je HBK prihvatio kao dobro, i to još mora i platiti, što nije slučaj s drugim vjerskim zajednicama. To očito nije jednakost pred zakonom o kojoj Ustav govori – kaže Sorić.

Na vjeronauk ide većina učenika, vjeroučitelje bira Crkva, komentira Drago Pilsel koji se zbog toga čudi izjavi hvarskog biskupa Petra Palića o vjerskoj nepismenosti novih generacija i sekularizmu koji ulazi u naše kuće. – To je rekao u katedrali i Mate Uzinić koji je prije govorio da sekularizam nije opasnost nego izazov, te da ga je Isus uveo rečenicom “dajte Bogu Božje, a caru carevo” – kaže Pilsel te dodaje kako u našem Ustavu ne piše da smo sekularna država, ali Ustav poštuje određene stavke sekularnosti. Zato se zalaže i za promjenu Ustava, no svjestan je da će se teško skupiti dvotrećinska većina potrebna za to.

Napokon pušu neki drugi vjetrovi, naglašava Mrak Taritaš, objasnivši da je papa Franjo spreman za reviziju ugovora, a podsjeća da su za reviziju svojih ugovora trenutačno i Irska i Španjolska, jake katoličke zemlje.

HDZ se boji Crkve

Željko Reiner (HDZ) kaže da ne vidi razloga da se radi revizija ugovora te podsjeća da nitko nije prisiljen ići na vjeronauk nego ima pravo birati. Milorad Batinić (HNS) nije za reviziju ugovora, ali misli da je vjeronauku mjesto u crkvama, a ne u školama.

S time se slaže i predsjednik SDP-a Davor Bernardić, no ipak poziva na reviziju ugovora. – HDZ treba osluškivati vjetrove koji pušu iz Vatikana, i oni su za reviziju, no idu izbori pa se HDZ boji reakcije Katoličke crkve, zato predsjednica tako govori i “peca” na desnom biračkom tijelu. Revizija nije pitanje ni lijevih ni desnih, nego usklađenje našeg prava sa stečevinom EU – zaključuje predsjednik Demokrata Mirando Mrsić.

VIDEO Usporedba Hrvatske i Slovenije