Garažu u Velikoj Mlaki preuređuje u stan: 'Tražit ću 500 eura mjesečno, mislim da to nije previše'

Mislim da 500 eura nije previše s obzirom na to što čujem, kako se drugi stanovi na ovom području iznajmljuju, čini mi se da je to realna cijena. Ima i zainteresiranih, već neki ljudi koji su čuli da ću to preurediti u stan su me pitali kad, što i kako, ispričao je Senad Jašaragić iz Velike Mlake koji je svoju garažu odlučio preurediti u jednosoban stan i početi ga iznajmljivati. Kako prenosi RTL Danas, prosječna cijela najma u Zagrebu trenutno je oko 15 eura po kvadratu.

- Ne može se naći ispod 600 do 700 eura stan s jednom odvojenom spavaćom sobom, govorimo o garsonijerama gdje je sve u jednom - i takav stan vam je 700 eura, da ne govorimo o suterenu, on je možda 650, a uređen je katastrofalno - objasnio je agentica za nekretnine Amra Gluhić.

>> VIDEO Tko ima najnižu, a tko najvišu plaću u Hrvatskoj: Za ovo zanimanje plaća je čak 3120 eura

Primjerice, stan za najam u novogradnji od 50 kvadrata na zagrebačkoj Ferenščici nudi se za 750 eura plus režije. Mreža mladih zbog suludih je cijena pozvala Vladu da reguliraju cijene dugoročnog najma i da se pobrinu za povoljnije kredite za mlade.

- Kako mlada osoba može, ako zarađuje otprilike 1000 eura mjesečno, kako može plaćati najamninu stana 600 do 700 eura? - objavnio je Nina Popović iz Mreže mladih Hrvatske.

POVEZANI ČLANCI: