Večernji list
FOTO Zavirite u ovu vilu u Zagvozdu – dizajn, luksuz i mir na jednom mjestu
U potrazi ste za mirom, luksuzom i potpunom privatnošću? Ova vila u Zagvozdu mogla bi biti baš ono što tražite!
Foto: Luva Real Estate
Smještena na mirnoj lokaciji okruženoj zelenilom, ova moderno dizajnirana ljepotica prostire se na 295 m² stambenog prostora, raspoređenog na dvije etaže.
Foto: Luva Real Estate
Na ograđenom posjedu od 450 m², koji jamči mir i privatnost, vila nudi čak četiri prostrane spavaće sobe – svaka sa svojom vlastitom kupaonicom. Idealno za obitelj ili društvo koje voli udobnost i svoj osobni prostor.
Foto: Luva Real Estate
A tu su i brojni sadržaji za uživanje: vanjski bazen za ljetna osvježenja, Jacuzzi za potpuni zen, sauna za relaksaciju i koš za košarku ako poželite malo akcije.
Foto: Luva Real Estate
Savršen spoj elegancije i funkcionalnosti u prirodnom okruženju – ova vila čeka svog novog vlasnika.
Foto: Luva Real Estate
Foto: Luva Real Estate
Foto: Luva Real Estate
Foto: Luva Real Estate
Foto: Luva Real Estate
Foto: Luva Real Estate
Foto: Luva Real Estate
Foto: Luva Real Estate
Foto: Luva Real Estate
Foto: Luva Real Estate
Foto: Luva Real Estate
Foto: Luva Real Estate
Foto: Luva Real Estate
Foto: Luva Real Estate
