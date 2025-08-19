FOTO Zavirite u luksuznu vilu na obali Zadarske županije: U prvom redu do mora, s bazenom i panoramskim pogledom

Unutrašnjost kuće raspoređena je na dva kata. Na prvom katu nalaze se četiri prostrane spavaće sobe s prekrasnim panoramskim pogledom na more, uz tri elegantne kupaonice opremljene vrhunskom opremom talijanskog brenda Noken, koje je dizajnirao poznati arhitekt Zaha Hadid.
U prizemlju je veliki dnevni boravak povezan s modernom kuhinjom i blagovaonicom, opremljenom Miele aparatima i Bang & Olufsen televizorom. Prizemlje također sadrži dodatni toalet, prostoriju za pranje rublja i ostavu.
Tehnološki aspekti uključuju napredni audio sustav, alarm i video nadzor, a svaka soba ima vlastitu Daikin klimatizaciju i podno grijanje. Visokokvalitetni aluminijski prozori s trostrukim staklom jamče vrhunsku energetsku učinkovitost i elegantan izgled.