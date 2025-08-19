FOTO Zavirite u luksuznu vilu na obali Zadarske županije: U prvom redu do mora, s bazenom i panoramskim pogledom

Prodaje se ekskluzivna vila smještena u prvom redu do mora, u samom srcu Zadarske županije.
Prodaje se ekskluzivna vila smještena u prvom redu do mora, u samom srcu Zadarske županije.
Foto: euro90 nekretnine
Share
Podijeli
Ova luksuzna nekretnina okružena je netaknutom prirodom i predivnom šljunčanom plažom, što pruža mir i potpunu privatnost
Ova luksuzna nekretnina okružena je netaknutom prirodom i predivnom šljunčanom plažom, što pruža mir i potpunu privatnost
Foto: euro90 nekretnine
Share
Podijeli
Smještena na parceli od 1341 m², vila ima stambenu površinu od 400 m² i nudi prostran prostor za ugodan život i opuštanje, uključujući veliki bazen s impresivnim pogledom na pučinu.
Smještena na parceli od 1341 m², vila ima stambenu površinu od 400 m² i nudi prostran prostor za ugodan život i opuštanje, uključujući veliki bazen s impresivnim pogledom na pučinu.
Foto: euro90 nekretnine
Share
Podijeli
Unutrašnjost kuće raspoređena je na dva kata. Na prvom katu nalaze se četiri prostrane spavaće sobe s prekrasnim panoramskim pogledom na more, uz tri elegantne kupaonice opremljene vrhunskom opremom talijanskog brenda Noken, koje je dizajnirao poznati arhitekt Zaha Hadid.
Unutrašnjost kuće raspoređena je na dva kata. Na prvom katu nalaze se četiri prostrane spavaće sobe s prekrasnim panoramskim pogledom na more, uz tri elegantne kupaonice opremljene vrhunskom opremom talijanskog brenda Noken, koje je dizajnirao poznati arhitekt Zaha Hadid.
Foto: euro90 nekretnine
Share
Podijeli
U prizemlju je veliki dnevni boravak povezan s modernom kuhinjom i blagovaonicom, opremljenom Miele aparatima i Bang & Olufsen televizorom. Prizemlje također sadrži dodatni toalet, prostoriju za pranje rublja i ostavu.
U prizemlju je veliki dnevni boravak povezan s modernom kuhinjom i blagovaonicom, opremljenom Miele aparatima i Bang & Olufsen televizorom. Prizemlje također sadrži dodatni toalet, prostoriju za pranje rublja i ostavu.
Foto: euro90 nekretnine
Share
Podijeli
Posebnost ove nekretnine je zaseban objekt koji uključuje veliku garažu s parkirnim mjestima za osam automobila te gostinjski studio apartman s vlastitim WC-om.
Posebnost ove nekretnine je zaseban objekt koji uključuje veliku garažu s parkirnim mjestima za osam automobila te gostinjski studio apartman s vlastitim WC-om.
Foto: euro90 nekretnine
Share
Podijeli
Vila je uređena s vrhunskim dizajnerskim namještajem i detaljima, uključujući pločice brenda Versace i sofisticirano osvjetljenje iz LODES-a.
Vila je uređena s vrhunskim dizajnerskim namještajem i detaljima, uključujući pločice brenda Versace i sofisticirano osvjetljenje iz LODES-a.
Foto: euro90 nekretnine
Share
Podijeli
Tehnološki aspekti uključuju napredni audio sustav, alarm i video nadzor, a svaka soba ima vlastitu Daikin klimatizaciju i podno grijanje. Visokokvalitetni aluminijski prozori s trostrukim staklom jamče vrhunsku energetsku učinkovitost i elegantan izgled.
Tehnološki aspekti uključuju napredni audio sustav, alarm i video nadzor, a svaka soba ima vlastitu Daikin klimatizaciju i podno grijanje. Visokokvalitetni aluminijski prozori s trostrukim staklom jamče vrhunsku energetsku učinkovitost i elegantan izgled.
Foto: euro90 nekretnine
Share
Podijeli
Ova nekretnina savršena je za one koji traže luksuzan i miran obiteljski dom ili kao izvanredna investicija za turističko iznajmljivanje. Vila je odmah useljiva, bez potrebe za dodatnim ulaganjima.
Ova nekretnina savršena je za one koji traže luksuzan i miran obiteljski dom ili kao izvanredna investicija za turističko iznajmljivanje. Vila je odmah useljiva, bez potrebe za dodatnim ulaganjima.
Foto: euro90 nekretnine
Share
Podijeli
Nekretnina je u vlasništvu firme, što znači da kupac prilikom kupnje ne plaća porez na promet nekretnina. Cijena objekta je 2.950.000 €.
Nekretnina je u vlasništvu firme, što znači da kupac prilikom kupnje ne plaća porez na promet nekretnina. Cijena objekta je 2.950.000 €.
Foto: euro90 nekretnine
Share
Podijeli
Foto: euro90 nekretnine
Share
Podijeli
Foto: euro90 nekretnine
Share
Podijeli
Foto: euro90 nekretnine
Share
Podijeli
Foto: euro90 nekretnine
Share
Podijeli
Foto: euro90 nekretnine
Share
Podijeli
Foto: euro90 nekretnine
Share
Podijeli
Foto: euro90 nekretnine
Share
Podijeli
Foto: euro90 nekretnine
Share
Podijeli
Foto: euro90 nekretnine
Share
Podijeli
Foto: euro90 nekretnine
Share
Podijeli
Foto: euro90 nekretnine
Share
Podijeli
Foto: euro90 nekretnine
Share
Podijeli
Foto: euro90 nekretnine
Share
Podijeli
Foto: euro90 nekretnine
Share
Podijeli
Foto: euro90 nekretnine
Share
Podijeli
Foto: euro90 nekretnine
Share
Podijeli
Foto: euro90 nekretnine
Share
Podijeli
Foto: euro90 nekretnine
Share
Podijeli
Foto: euro90 nekretnine
Share
Podijeli
Foto: euro90 nekretnine
Share
Podijeli

Ne propustite

1/