VIDEO Snježne krpe u travnju! Zabijelili se Lika i Gorski kotar, u Delnicama izmjereno 14 centimetra snijega!

Kolnici su mokri ili samo vlažni i skliski u većem dijelu zemlje od kiše. Mogući su odroni. Zbog povremeno jakih pljuskova kiše moguće je naići na veću količinu vode koja se zadržava na kolniku, upozorenje je HAK-a ovog utorka upućeno svim vozačima koji će se naći na autocestama u Hrvatskoj. Dodatno pogoršanje vremena najavili su ranije meterolozi DHMZ-a popraćeno čak i snijegom u gorju koji je već jutros pao kod Otočca.

Naime, kamere HAK-a snimile su snježni pokrivač nedaleko od Otočca. Iako se čini kako u drugim dijelovima Like snijeg nije pao, još gušći snijeg zabilježen je i u Gorskom kotaru, posebice kod Delnica. Snježne nanose kamere HAK-a snimile su sve do Fužina, dok je ostatak područja u magli i kiši.

''Promjenljivo, na zapadu unutrašnjosti pretežno oblačno. Povremeno kiša, lokalno i jači pljuskovi s grmljavinom, a uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj susnježica i snijeg, mjestimice uz stvaranje snježnog pokrivača. Na istoku i jugu dulja sunčana razdoblja, a kiša većinom prema kraju dana. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni i istočni, navečer sjeverozapadni i zapadni. Na Jadranu na sjeveru umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, drugdje jugo, a poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 9 i 14, u gorju niža, na istoku i jugu od 15 do 20 °C'', najavio je ranije DHMZ.

Na snimci koju je Istramet objavio, vidi se gusti snijeg koji u krpama pada u Čabru.

Tako je u Delnicama do 8 sati izmjereno čak 14 centimetra snijega, dok je na Risnjaku palo 9 centimetra. U Čabru je jutros do 8 sati palo devet centimetra, dok je na Zavižanu već ranije pao snijeg pa je tamo izmjereno ukupno 27 centimetra. Uz to, gotovo cijela Hrvatska danas je pod žutim Meteoalarmom zbog grmljavine, vjetra te snijeg i poledice. Sutra će biti nešto stabilnije vrijeme te će žuti Meteoalarm vrijediti tek za Gorski kotar i Liku te jug Hrvatske.

VEZANI ČLANCI: