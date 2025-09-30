FOTO Wellness, bazen i pogled na Rovinj: Prodaje se dizajnerska vila od 224 kvadrata

U Rovinju se prodaje moderna samostojeća vila s pet zvjezdica i vlastitim wellnessom, smještena na parceli od 667 četvornih metara. Vila se proteže na tri etaže – suteren, prizemlje i prvi kat – s ukupno 224 četvorna metra stambene površine.
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
U prizemlju se nalazi ulazni prostor s ostavom, otvoreni koncept kuhinje, blagovaonice i dnevnog boravka s izlazom na terasu i bazen.
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Na prvom katu smještene su dvije prostrane spavaće sobe s kupaonicama i izlazom na terasu, dok se u suterenu nalazi wellness zona uređena detaljima od poludragog kamena i oniksa.
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Kuća je opremljena podnim grijanjem na toplinsku pumpu, klimatizacijom, video nadzorom, električnim roletama, sustavom unutarnjeg i vanjskog ozvučenja te regulacijom zraka u prostoru wellnessa.
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Prodaje se potpuno namještena i opremljena. Na okućnici se nalaze bazen površine 42 četvorna metra, roštilj i kameni stol, a osigurana su i dva parkirna mjesta. Cijena ove nekretnine iznosi 980.000 eura.
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
