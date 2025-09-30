FOTO Wellness, bazen i pogled na Rovinj: Prodaje se dizajnerska vila od 224 kvadrata
U Rovinju se prodaje moderna samostojeća vila s pet zvjezdica i vlastitim wellnessom, smještena na parceli od 667 četvornih metara. Vila se proteže na tri etaže – suteren, prizemlje i prvi kat – s ukupno 224 četvorna metra stambene površine.
Prodaje se potpuno namještena i opremljena. Na okućnici se nalaze bazen površine 42 četvorna metra, roštilj i kameni stol, a osigurana su i dva parkirna mjesta. Cijena ove nekretnine iznosi 980.000 eura.