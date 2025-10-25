FOTO Pogledajte naše vojne policajce u akciji: Pokazali kako djeluju u opasnim operacijama
Pukovnija vojne policije glavni je organizator međunarodne vježbe Multinacionalne bojne vojne policije „Sharp Lynx“ koja se provodi od 13. do 26. listopada na vojnom poligonu „Eugen Kvaternik” kod Slunja, izvjestio je MORH. Vježba „Sharp Lynx“ kruna je dvogodišnjih aktivnosti NATO-ove Multinacionalne bojne vojne policije (MNMBAT) u kojoj sudjeluje približno 250 pripadnica i pripadnika vojne policije Hrvatske, Poljske, Češke, Slovačke te partnerskih zemalja Mađarske i Gruzije.
Pukovnija vojne policije Republike Hrvatske predsjedavajuća je nacija 2024. i 2025. godine. Posljednje dvije godine zapovjednik Multinacionalne bojne vojne policije je bojnik Marko Vidaković, zapovjednik 4. satnije Pukovnije vojne policije.
Glavni cilj vježbe u Republici Hrvatskoj je razvoj sposobnosti NATO-ove Multinacionalne bojne vojne policije u pružanju potpore snagama NATO-a pri brzom i adekvatnom odgovoru na moguće incidente. Ta vježba obuhvaća ključne zadaće vojne policije usmjerene potpori u obrani Republike Hrvatske i njezinih saveznika te pridonosi međunarodnoj sigurnosti.
Pukovnija vojne policije tom vježbom simulira stvarni proces uporabe vojnopolicijskih snaga u borbenim obrambenim operacijama u skladu sa suvremenim izazovima operativnog okružja. Uz to, vježba je prilika za analizu i unaprjeđenje sposobnosti te za procjenu učinkovitosti propisanih procedura za djelovanje vojne policije u međunarodnom okruženju.
U vježbi su provedeni različiti scenariji koji uključuju provedbu vojnopolicijskih zadaća u skladu s NATO-ovim smjernicama i doktrinom vojne policije poštujući različitosti u pristupu vojnopolicijskom poslu i tehnici kojom svaka nacija raspolaže. Multinacionalnu bojnu 2006. godine oformile su uz Hrvatsku, Češka, Slovačka i Poljska, u svojstvu promatrača na vježbama sudjeluje i Gruzija kao zemlja članica Partnerstva za mir, a 2023. godine bojni se pridružila Mađarska u svojstvu aktivnog promatrača.
Riječ je o kompleksnoj, višerazinskoj vojnoj vježbi koja obuhvaća stožernu vježbu u zapovjedništvu (CPX – Command Post Exercise) i terensku vježbu (LIVEX – Live Exercise). Vježba se redovito provodi u rotirajućem domaćinstvu već dvadesetak godina. Scenariji su koncipirani tako da što realističnije oponašaju uvjete stvarnih međunarodnih misija potpore miru, čime se ispituje ne samo taktička spremnost, nego i sposobnost stožera da djeluje unutar združenog i multinacionalnog zapovjednog okruženja.
Pripadnike Multinacionalne bojne na slunjskom vojnom poligonu posjetili su načelnik Obavještajne uprave Glavnog stožera OSRH brigadni general Mijo Validžić i načelnik stožera zamjenik zapovjednika Pukovnije vojne policije pukovnik Dejan Džidić te strani predstavnici: zamjenik zapovjednika Vojne policije Češke brigadni general Pavel Hutak, zamjenik zapovjednika Vojne policije Gruzije brigadir Giorgi Gorgadze, zamjenik zapovjednika Vojne policije Gruzije brigadir Dimitri Maisuradze, zamjenik zapovjednika Vojne policije Slovačke brigadir Elo Hubač, rumunjski predstavnik vojnopolicijskog Središta izvrsnosti iz Poljske brigadir Gheorghe Popa, zamjenik zapovjednika regimente Vojne policije Mađarske pukovnik Szabolcs Bendik i zamjenica zapovjednika Vojne žandarmerije Poljske pukovnica Edyta Korolczuk.
Brigadni general Mijo Validžić čestitao je sudionicima na uspješno provedenoj vježbi i rekao: „Drago mi je vidjeti da smo uspješno priveli kraju vježbu Multinacionalne bojne vojne policije. Ovakve aktivnosti dokazuju kako možemo provesti kompleksne vježbe. Nadam se da će sve postrojbe koje su sudjelovale u ovoj vježbi poboljšati vlastite sposobnosti, ujedno i sposobnosti ove multinacionalne bojne, a time i NATO-a.“