FOTO/VIDEO Volonteri očistili tone smeća u Sopnici, Samoboru, Križevcima, Ližnjanu, na Čiovu i Hvaru

Madraci, spužve, stiropor, odjeća, pa čak i – olupina automobila. Samo dio je to "ulova" iz jučerašnje akcije čišćenja oko jezera Sopnica u zagrebačkoj Donjoj Dubravi, a osim u glavnom gradu Hrvatske, čistilo se i oko Samobora, na Čiovu, Hvaru, u Križevcima te Ližnjanu. Sve to, pak, održalo se u sklopu Večernjakova projekta Rezolucija Zemlja, za koju je dobio i prestižnu nagradu INMA Global Media Awards u kategoriji najboljeg društveno odgovornog projekta na svijetu.

Ugodno proljetno vrijeme jučer je na Sopnicu izmamilo na stotine volontera, među kojima je najviše bilo obitelji s djecom, a nakon velike "operacije" oko jezera, uslijedila je i okrepa – gulaš od divljači koji je pripremio Lovački savez Grada Zagreba. "Naoružani" vrećicama za smeće i rukavicama, volonteri su zdušno prionuli na posao, a dva sata kasnije gotovo da nije bilo zelene površine koja je ostala onečišćena.

– Dovela sam djecu da im pokažem kako ovakve akcije mogu biti lijepe i korisne. Našli smo svašta – uglavnom boce i papir. Lijepo je provesti popodne za čišći kvart – poručila je mama Marija, koja je stigla sa sinovima Robertom i Mihaelom. A osim stanovnika Zagreba, akciju su, među ostalim, podržali i ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić-Radman, gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević i direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.

– Ja podržavam ovu akciju i već godinama u njoj sudjelujem. Dvije stvari su važne – da vodimo brigu o čistom okolišu i da pridonosimo osvješćivanju generacija koje dolaze – kazao je ministar Grlić-Radman, koji je, inače, dugogodišnji stanovnik Sesveta. Ministrica Vučković također je pohvalila Večernjakovu akciju.

– Na takve napore reagiraju i drugi, ulažući u edukaciju i djelovanje. To je početak cijele skrbi o okolišu i s obzirom i na poruku da su čovjek i priroda jedno te da je čovjek onaj koji potiče sve pozitivne promjene u prirodi – kazala je. Gradonačelnik Tomašević i ove je godine došao podržati nagrađivani projekt.

– To je stvarno lijepa i plemenita stvar, velik broj volontera sudjeluje u akcijama čišćenja ilegalnog odloženog otpada iz urbanih područja i područja zaštićene prirode. Šteta što neki građani moraju popravljati ono što nesavjesno rade drugi. Trebaju se podići zakonske kazne za ilegalno odlaganje otpada, posebice kada to rade organizirano neke određene tvrtke s puno većim količinama, industrijskim otpadom i slično – komentirao je. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen također je istaknuo kako mu je iznimno drago što je Fond višegodišnji partner projekta.

– Inače potičemo diljem Lijepe Naše razne akcije i edukacije. Nastavit ćemo i dalje surađivati, a ovim putem moram istaknuti kako Fond i Ministarstvo imaju natječaje prema jedinicama lokalne uprave i samouprave, i to svake godine za uklanjanje otpada s divljih odlagališta. Bitno je da svi sudjelujemo – poručio je Balen.

Večernji list, Udruga Zelene i plave Sesvete, Čisteći medvjedići te Ronilački klub AdriatiCro Zagreb s volonterima, partnerima i prijateljima, dakle, čistili su okoliš, a djeca iz Muškog rukometnog kluba Sesvete sudjelovala su, zajedno s Hrvatskim šumama, u sadnji mladih sadnica uz potok Trnava.

– Donirano je 20 stabala običnog graba, uzgojenih u rasadniku Hrvatskih šuma, za sadnju na području Sesveta. Već 15 godina partner smo udruge Zelene i plave Sesvete – rekao je Damir Miškulin, voditelj Uprave šuma – podružnice Zagreb.

Plemenitu, ali i veselu zagrebačku akciju koja svake godine uljepša dan svim sudionicima druženjem i zajedničkim aktivnostima s istim ciljem provode i Zelena i plava Dubrava, Savez izviđača Zagreba – Odred izviđača Javor iz Dubrave, Policijska škola "Josip Jović", MRK Sesvete, Agroproteinka, Unija Nova, Udruženje obrtnika Sesvete, Gimnazija Sesvete, OŠ Sesvetska Sopnica, OŠ Jelkovec, OŠ Linea, Učilište Sesvete, studenti Šumarskog fakulteta, planinari HPD Lipa i ostali brojni volonteri, prijatelji i partneri projekta.

A dok su okupljeni volonteri čistili okoliš oko jezera, po njegovoj površini "krstario" je gumeni čamac Ronilačkog kluba AdriatiCro. Podvodnom kamerom istraživali su što se nalazi na dnu jezera, no, nažalost, ronilačku akciju nisu mogli obaviti. Ispod se, kako si ispostavilo, nalazi automobil, no kako je bio prekriven raznim raslinjem i duboko ukopan u mulju, od njegova izvlačenja moralo se odustati. A koliko je važno brinuti se za potoke i jezera, objasnio je Radoslav Dumančić iz udruge Zelene i plave Sesvete.

– Važno nam je da sačuvamo te vodene koridore, da ih uljepšamo drvoredom, da počistimo prostor koji se, nažalost, zagadio neodgovornim odlaganjem otpada. Važno je sačuvati taj prostor za danas i za sutra – rekao je Dumančić, istaknuvši kako mu je posebno drago što su velik dio sudionika činila upravo djeca. Perica Štefan iz udruge Čisteći medvjedići također je istaknuo koliko mu je drago biti u projektu još od njegova začetka. – Ova akcija postala je već tradicija, svake godine raste broj sudionika. Vide se pozitivne promjene – rekao je.

Glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić, na koncu, istaknuo je kako mu je drago što projekt uspješno živi već pet godina. – Ideja je na početku bila da budemo poput kišobrana koji će omogućiti cijelom nizu udruga, poput ove u Sesvetama, da imaju vidljivost. Veseli me i što nije pao interes i što se i diljem Hrvatske održavaju akcije čišćenja – rekao je Klarić.