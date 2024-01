FOTO/VIDEO Molitelji se opet okupili na trgovima, u Rijeci se jedan sukobio s fotoreporterom

Kao i svake prve subote u mjesecu, i ove je u ranim jutarnjim satima u hrvatskim gradovima održan skup molitelja. Po prvi puta molitva muškaraca održana je i u Rijeci gdje se okupila nekolicina, popraćena policijskim snagama, a na samom početku je došlo i do fizičkog sukoba.

Do sukoba je došlo između fotoreportera i jednog molitelja, prenosi Torpedo.media, no iz PU primorsko-goranske potvrdili su nam kako uhićenja nije bilo, kao što nisu ni utvrđeni elementi prekršaja. Na snimci se jasno vidi kako je došlo do naguravanja, kao i da je policajac jednog muškarca nakon toga odveo sa strane. Pred molitelje u Rijeci stali su i prosvjednici koji su im puštali zvukove kukurikanja, ali i Let 3 i njihovu pjesmu ''Riječke p***e''.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Jutros se molilo i u većim gradovima u Hrvatskoj. Molitelje u Splitu moglo se vidjeti uz gitaru i plakate fotografije Djevice Marije i hrvatske zastave, a neki su na skup došli i s obilježjima HOS-a uz natpis ''Za dom spremni''.

U Zagrebu se već uobičajeno održala i ''Tiha misa'', skupna intervencija umjetnice Arijane Lekić-Fridrih kao odgovor na molitelje koji pozivaju na vraćanje tradicionalnih vrijednosti.

