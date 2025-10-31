FOTO Ubojita preciznost i čelični živci: Ovo su novi hrvatski snajperisti

Cilj specijalizirane snajperske obuke je osposobiti polaznike za rukovanje snajperskim naoružanjem i provedbu snajperskih zadaća kako bi velikom preciznošću neutralizirali ili onesposobili protivničke ciljeve u dometu i izvan dometa lakog pješačkog naoružanja. Pritom se služe opremom i svim vrstama snajperskog naoružanja kojima Oružane snage RH trenutačno raspolažu.
„Polaznike učimo da se što manje oslanjaju na elektroničke uređaje, no i da se znaju služiti svim dostupnim elektroničkim pomagalima. U temeljima obuke je razvijanje navike na oslanjanje na vlastite sposobnosti jer su sve elektroničke naprave u konačnici nepouzdane i ovise o izvoru energije koji se u svakom trenutku može isprazniti“, naglasio je voditelj obuke
Polaznici su izrazili zadovoljstvo provedenom obukom. “Prva dva tjedna učili smo kako pravilno disati i pritom pravilno ciljati naoružanjem kojim se snajperisti koriste. Nakon toga provodili smo zadaće motrenja i izviđanja. Na obuci se dosta pozornosti pridaje i maskiranju i razbijanju ljudske siluete”, rekao je polaznik obuke pripadnik Antiterorističke Vojne policije.
“Najteži dio obuke bilo je prikradanje odnosno dolazak na paljbeni položaj. Radi se o sporom kretanju pri čemu za prelazak udaljenosti od 50 metara treba i po sat vremena što iziskuje dosta strpljenja, ali i mentalne energije”, rekao je polaznik obuke pripadnik mornaričkog pješaštva te je pritom naglasio da su instruktori na obuci odlični.
Iako je došao s dosta predznanja o topografiji i gađanju, na obuci je značajno produbio svoja znanja i sposobnosti. “Obuka je zahtjevna i zanimljiva. Omogućila nam je da naučimo rukovati različitim naoružanjem. Instruktori pridaju pažnju detaljima kao što su povlačenje okidača, namještanje kundaka na ramenu i oni koji čine razliku kad se treba pogoditi cilj na velikoj udaljenosti”, istaknuo je polaznik obuke iz Počasno zaštitne bojne.
Polaznicima koji su uspješno svladali obuku uručene su značke i diplome. Snajperska obuka u Hrvatskoj vojsci počela se provoditi krajem 1995. godine u Središtu gardijskom za specijalističku obuku dočasnika “Damir Tomljanović – Gavran” u Šepurinama. Od tada se kontinuirano provodi do danas.
Polaznici tijekom obuke svladavaju različite vještine poput učinkovitog maskiranja tijela i opreme ovisno o godišnjem dobu i vegetaciji, samostalnog djelovanja u uvjetima nikakve ili ograničene logističke potpore i druge. Dugogodišnji voditelj obuke i pripadnik ZSS-a rekao je da su ciljevi programa ostvareni te da su polaznici pokazali zavidnu razinu stručnosti.