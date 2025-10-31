FOTO Ubojita preciznost i čelični živci: Ovo su novi hrvatski snajperisti

Pripadnici Zapovjedništva specijalnih snaga tijekom rujna i listopada 2025. proveli su specijaliziranu snajpersku obuku za pripadnike Oružanih snaga Republike Hrvatske.
Pripadnici Zapovjedništva specijalnih snaga tijekom rujna i listopada 2025. proveli su specijaliziranu snajpersku obuku za pripadnike Oružanih snaga Republike Hrvatske.
Foto: MORH/ F. Klen
Share
Podijeli
Cilj specijalizirane snajperske obuke je osposobiti polaznike za rukovanje snajperskim naoružanjem i provedbu snajperskih zadaća kako bi velikom preciznošću neutralizirali ili onesposobili protivničke ciljeve u dometu i izvan dometa lakog pješačkog naoružanja. Pritom se služe opremom i svim vrstama snajperskog naoružanja kojima Oružane snage RH trenutačno raspolažu.
Cilj specijalizirane snajperske obuke je osposobiti polaznike za rukovanje snajperskim naoružanjem i provedbu snajperskih zadaća kako bi velikom preciznošću neutralizirali ili onesposobili protivničke ciljeve u dometu i izvan dometa lakog pješačkog naoružanja. Pritom se služe opremom i svim vrstama snajperskog naoružanja kojima Oružane snage RH trenutačno raspolažu.
Foto: MORH/ F. Klen
Share
Podijeli
Provedena su bojeva gađanja stacionarnih i pokretnih ciljeva u dnevnim uvjetima i uvjetima ograničene vidljivosti na malim, srednjim i velikim udaljenostima.
Provedena su bojeva gađanja stacionarnih i pokretnih ciljeva u dnevnim uvjetima i uvjetima ograničene vidljivosti na malim, srednjim i velikim udaljenostima.
Foto: MORH/ F. Klen
Share
Podijeli
Foto: MORH/ F. Klen
Share
Podijeli
OGLAS
„Polaznike učimo da se što manje oslanjaju na elektroničke uređaje, no i da se znaju služiti svim dostupnim elektroničkim pomagalima. U temeljima obuke je razvijanje navike na oslanjanje na vlastite sposobnosti  jer su sve elektroničke naprave u konačnici nepouzdane i ovise o izvoru energije koji se u svakom trenutku može isprazniti“, naglasio je voditelj obuke
„Polaznike učimo da se što manje oslanjaju na elektroničke uređaje, no i da se znaju služiti svim dostupnim elektroničkim pomagalima. U temeljima obuke je razvijanje navike na oslanjanje na vlastite sposobnosti  jer su sve elektroničke naprave u konačnici nepouzdane i ovise o izvoru energije koji se u svakom trenutku može isprazniti“, naglasio je voditelj obuke
Foto: MORH/ F. Klen
Share
Podijeli
Polaznici su izrazili zadovoljstvo provedenom obukom. “Prva dva tjedna učili smo kako pravilno disati i pritom pravilno ciljati naoružanjem kojim se snajperisti koriste. Nakon toga provodili smo zadaće motrenja i izviđanja. Na obuci se dosta pozornosti pridaje i maskiranju i razbijanju ljudske siluete”, rekao je polaznik obuke pripadnik Antiterorističke Vojne policije.  
Polaznici su izrazili zadovoljstvo provedenom obukom. “Prva dva tjedna učili smo kako pravilno disati i pritom pravilno ciljati naoružanjem kojim se snajperisti koriste. Nakon toga provodili smo zadaće motrenja i izviđanja. Na obuci se dosta pozornosti pridaje i maskiranju i razbijanju ljudske siluete”, rekao je polaznik obuke pripadnik Antiterorističke Vojne policije.  
Foto: MORH/ F. Klen
Share
Podijeli
“Najteži dio obuke bilo je prikradanje odnosno dolazak na paljbeni položaj. Radi se o sporom kretanju pri čemu za prelazak udaljenosti od 50 metara treba i po sat vremena što iziskuje dosta strpljenja, ali i mentalne energije”, rekao je polaznik obuke pripadnik mornaričkog pješaštva te je pritom naglasio da su instruktori na obuci odlični.
“Najteži dio obuke bilo je prikradanje odnosno dolazak na paljbeni položaj. Radi se o sporom kretanju pri čemu za prelazak udaljenosti od 50 metara treba i po sat vremena što iziskuje dosta strpljenja, ali i mentalne energije”, rekao je polaznik obuke pripadnik mornaričkog pješaštva te je pritom naglasio da su instruktori na obuci odlični.
Foto: MORH/ F. Klen
Share
Podijeli
Foto: MORH/ F. Klen
Share
Podijeli
OGLAS
Iako je došao s dosta predznanja o topografiji i gađanju, na obuci je  značajno produbio svoja znanja i sposobnosti. “Obuka je zahtjevna i zanimljiva. Omogućila nam je da naučimo rukovati različitim naoružanjem. Instruktori pridaju pažnju detaljima kao što su povlačenje okidača, namještanje kundaka na ramenu i oni koji čine razliku kad se treba pogoditi cilj na velikoj udaljenosti”, istaknuo je polaznik obuke iz Počasno zaštitne bojne.
Iako je došao s dosta predznanja o topografiji i gađanju, na obuci je  značajno produbio svoja znanja i sposobnosti. “Obuka je zahtjevna i zanimljiva. Omogućila nam je da naučimo rukovati različitim naoružanjem. Instruktori pridaju pažnju detaljima kao što su povlačenje okidača, namještanje kundaka na ramenu i oni koji čine razliku kad se treba pogoditi cilj na velikoj udaljenosti”, istaknuo je polaznik obuke iz Počasno zaštitne bojne.
Foto: MORH/ F. Klen
Share
Podijeli
Polaznicima koji su uspješno svladali obuku uručene su značke i diplome. Snajperska obuka u Hrvatskoj vojsci počela se provoditi krajem 1995. godine u Središtu gardijskom za specijalističku obuku dočasnika “Damir Tomljanović – Gavran” u Šepurinama. Od tada se kontinuirano provodi do danas.
Polaznicima koji su uspješno svladali obuku uručene su značke i diplome. Snajperska obuka u Hrvatskoj vojsci počela se provoditi krajem 1995. godine u Središtu gardijskom za specijalističku obuku dočasnika “Damir Tomljanović – Gavran” u Šepurinama. Od tada se kontinuirano provodi do danas.
Foto: MORH/ F. Klen
Share
Podijeli
Foto: MORH/ F. Klen
Share
Podijeli
Foto: MORH/ F. Klen
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: MORH/ F. Klen
Share
Podijeli
Foto: MORH/ F. Klen
Share
Podijeli
Foto: MORH/ F. Klen
Share
Podijeli
Polaznici tijekom obuke svladavaju različite vještine poput učinkovitog maskiranja tijela i opreme ovisno o godišnjem dobu i vegetaciji, samostalnog djelovanja u uvjetima nikakve ili ograničene logističke potpore i druge. Dugogodišnji voditelj obuke i pripadnik ZSS-a rekao je da su ciljevi programa ostvareni te da su polaznici pokazali zavidnu razinu stručnosti.
Polaznici tijekom obuke svladavaju različite vještine poput učinkovitog maskiranja tijela i opreme ovisno o godišnjem dobu i vegetaciji, samostalnog djelovanja u uvjetima nikakve ili ograničene logističke potpore i druge. Dugogodišnji voditelj obuke i pripadnik ZSS-a rekao je da su ciljevi programa ostvareni te da su polaznici pokazali zavidnu razinu stručnosti.
Foto: MORH/ F. Klen
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: MORH/ F. Klen
Share
Podijeli
Foto: MORH/ F. Klen
Share
Podijeli
Foto: MORH/ F. Klen
Share
Podijeli
Foto: MORH/ F. Klen
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: MORH/ F. Klen
Share
Podijeli
Foto: MORH/ F. Klen
Share
Podijeli
Foto: MORH/ F. Klen
Share
Podijeli
Foto: MORH/ F. Klen
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: MORH/ F. Klen
Share
Podijeli
Foto: MORH/ F. Klen
Share
Podijeli
Foto: MORH/ F. Klen
Share
Podijeli

Ne propustite

1/