FOTO U zagrebačkoj Dubravi prodaje se kuća od 350 kvadrata za 699.000 eura: Pogledajte kako izgleda
U zagrebačkom naselju Dubec, u Gornjoj Dubravi, prodaje se samostojeća katnica s ukupno 350 kvadrata stambene površine i dodatnih 360 kvadrata okućnice. Nekretnina je izgrađena 2014. godine, a posljednja adaptacija provedena je 2022., pri čemu su korišteni noviji materijali. Kuća posjeduje energetski certifikat A+.
U prizemlju se nalazi dnevni boravak otvorenog tipa povezan s kuhinjom, a dio prostora čini i zimski vrt. Na katu su četiri spavaće sobe, dok je potkrovlje ostavljeno za dodatnu sobu po potrebi – primjerice kao radna prostorija ili teretana. U kući se nalazi ukupno četiri kupaonice s tušem, dvije kupaonice bez WC-a te dva zasebna WC-a. Uz to, tu su i dvije prostorije za spremanje.
Grijanje je etažno plinsko centralno, uz provedeno podno grijanje kroz cijelu kuću. Ugrađen je i kamin na drva spojen na sustav grijanja. Sigurnosni sustav uključuje video nadzor, alarm i video portafon.
Okućnica uključuje uređeni vrt, roštilj i vrtnu kućicu. Kući pripadaju garaža i pet dodatnih vanjskih parkirnih mjesta, a pristup je moguć s dva odvojena prilaza. U blizini se nalaze osnovna škola, vrtić, trgovine, banka i pošta.