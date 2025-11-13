FOTO U srcu Zagorja prodaje se moderna vila s bazenom i wellnessom: Ima pogled na zelenilo i omogućuje potpunu privatnost

U podrumskom dijelu nalaze se teretana, radna prostorija, hodnik i tehnička prostorija bazena. Prizemlje je zamišljeno kao prostor za opuštanje i rekreaciju – dominira bazen vrhunske izvedbe sa slanom vodom i protustrujnim plivanjem, uz koji se nalazi wellness zona, tuš i WC te mini kuhinja.
Cijela vila odiše suvremenim dizajnom i vrhunskom opremom – tu su alarmni sustav, video-nadzor, rolete na daljinsko upravljanje, automatsko zatvaranje krovnih prozora u slučaju kiše i brojni drugi detalji koji jamče udobnost i sigurnost.