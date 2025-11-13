FOTO U srcu Zagorja prodaje se moderna vila s bazenom i wellnessom: Ima pogled na zelenilo i omogućuje potpunu privatnost

U mirnom zelenom okruženju mjesta Pila, u blizini Stubičkih Toplica i sat vremena vožnje od Zagreba, prodaje se moderna samostojeća vila površine 264 m².
Foto: Opereta nekretnine/Njuškalo
Ova atraktivna nekretnina smještena je na prostranom zemljištu od 2130 m², okruženom šumom i potpunim mirom – idealno za one koji traže luksuz, privatnost i dodir s prirodom.
Foto: Opereta nekretnine/Njuškalo
Vila je razvedena u tri etaže i osmišljena za maksimalan komfor i užitak boravka.
Foto: Opereta nekretnine/Njuškalo
U podrumskom dijelu nalaze se teretana, radna prostorija, hodnik i tehnička prostorija bazena. Prizemlje je zamišljeno kao prostor za opuštanje i rekreaciju – dominira bazen vrhunske izvedbe sa slanom vodom i protustrujnim plivanjem, uz koji se nalazi wellness zona, tuš i WC te mini kuhinja.
Foto: Opereta nekretnine/Njuškalo
Zahvaljujući velikim kliznim stijenama, prostor je povezan s vanjskim terasama i prirodom koja okružuje vilu.
Foto: Opereta nekretnine/Njuškalo
Na katu se nalaze dvije prostrane spavaće sobe s vlastitim kupaonicama te elegantan open-space dnevni boravak s kuhinjom i blagovaonicom.
Foto: Opereta nekretnine/Njuškalo
Cijela vila odiše suvremenim dizajnom i vrhunskom opremom – tu su alarmni sustav, video-nadzor, rolete na daljinsko upravljanje, automatsko zatvaranje krovnih prozora u slučaju kiše i brojni drugi detalji koji jamče udobnost i sigurnost.
Foto: Opereta nekretnine/Njuškalo
Konstrukcija je armirano-betonska, a eksterijer obložen hrastovinom, čime se vila savršeno uklapa u prirodni ambijent baranjske šume.
Foto: Opereta nekretnine/Njuškalo
Na imanju se nalaze i dva pomoćna objekta – garaža i spremište, kao i privatno parkiralište.
Foto: Opereta nekretnine/Njuškalo
Zahvaljujući idealnoj planinskoj mikroklimi i mirnom okruženju, vila pruža savršen ugođaj za život, ali i za turistički najam.
Foto: Opereta nekretnine/Njuškalo
Objekt je kategoriziran s četiri zvjezdice te bilježi izvrsnu i stalnu popunjenost tijekom godine.
Foto: Opereta nekretnine/Njuškalo
Izgrađena je 2015. godine, a renovirana 2019. Prodaje se potpuno namještena, spremna za nastavak iznajmljivanja ili osobno korištenje, a cijena iznosi 969.000 eura.
Foto: Opereta nekretnine/Njuškalo
Foto: Opereta nekretnine/Njuškalo
Foto: Opereta nekretnine/Njuškalo
Foto: Opereta nekretnine/Njuškalo
Foto: Opereta nekretnine/Njuškalo
Foto: Opereta nekretnine/Njuškalo
Foto: Opereta nekretnine/Njuškalo
Foto: Opereta nekretnine/Njuškalo
Foto: Opereta nekretnine/Njuškalo
Foto: Opereta nekretnine/Njuškalo
Foto: Opereta nekretnine/Njuškalo
