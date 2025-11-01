FOTO U Novom Vinodolskom prodaje se vila s 9 apartmana i 18 soba: Pogledajte kako izgleda

U Novom Vinodolskom se prodaje turistička vila udaljena 200 metara od mora.
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Objekt je potpuno renoviran i obnovljen prije godinu dana, uključujući zamjenu instalacija, podova, krova te izgradnju bazena.
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Vila je smještena na parceli od 1300 m² i obuhvaća suteren, prizemlje, tri kata te visoko potkrovlje, odnosno ukupno šest etaža.
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Sadrži 9 apartmana – 4 jednosobna i 5 dvosobnih – te 18 soba s vlastitim kupaonama i balkonima.
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
U prizemlju se nalazi kuhinja za goste s velikom blagovaonom.
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
U suterenu su garaža, pomoćne prostorije, bazen te prostorija za zabavu uz bazen.
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Objekt ima panoramski pogled na more i uređenu okućnicu s vrtnim terasama.
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Namještaj je izrađen po mjeri.
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
