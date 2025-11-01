Večernji list
Podijeliti
Podijeli
Facebook
Twitter
Natrag na članak
FOTO U Novom Vinodolskom prodaje se vila s 9 apartmana i 18 soba: Pogledajte kako izgleda
U Novom Vinodolskom se prodaje turistička vila udaljena 200 metara od mora.
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Objekt je potpuno renoviran i obnovljen prije godinu dana, uključujući zamjenu instalacija, podova, krova te izgradnju bazena.
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Vila je smještena na parceli od 1300 m² i obuhvaća suteren, prizemlje, tri kata te visoko potkrovlje, odnosno ukupno šest etaža.
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Sadrži 9 apartmana – 4 jednosobna i 5 dvosobnih – te 18 soba s vlastitim kupaonama i balkonima.
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
U prizemlju se nalazi kuhinja za goste s velikom blagovaonom.
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
U suterenu su garaža, pomoćne prostorije, bazen te prostorija za zabavu uz bazen.
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Objekt ima panoramski pogled na more i uređenu okućnicu s vrtnim terasama.
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Namještaj je izrađen po mjeri.
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Ne propustite
Premium sadržaj
Video sadržaj
2
VOJNI ROK
Nakon 17 generacija, mladići se vraćaju u vojnu odoru
POGLED U PROŠLOST
Znate li da se blagdan Svih svetih nije uvijek slavio 1. studenog? Sve je promijenio jedan papa
RAJ UZ MORE
FOTO U Novom Vinodolskom prodaje se vila s 9 apartmana i 18 soba: Pogledajte kako izgleda
OTKAZAN SASTANAK U BUDIMPEŠTI
Poznato zašto je Trump odustao od sastanka s Putinom? Procurio memorandum iz Moskve
1
/
Molimo vas pričekajte...