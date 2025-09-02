FOTO U Istri se prodaje kamena ljepotica: Ima bazen i ogromnu okućnicu

U Višnjanu, svega nekoliko kilometara od Poreča, prodaje se kamena vila s bazenom i uređenom okućnicom površine oko 1.200 kvadrata.
U Višnjanu, svega nekoliko kilometara od Poreča, prodaje se kamena vila s bazenom i uređenom okućnicom površine oko 1.200 kvadrata.
Foto: Njuškalo
Share
Podijeli
Nekretnina izgrađena 2006., a posljednji put renovirana 2015. godine, prodaje se po cijeni od 775.000 eura.
Nekretnina izgrađena 2006., a posljednji put renovirana 2015. godine, prodaje se po cijeni od 775.000 eura.
Foto: Njuškalo
Share
Podijeli
Vila se prostire na 205 četvornih metara i sastoji se od prizemlja i prvog kata. U prizemlju se nalazi dnevni boravak od 45 m² s izlazom na terasu iznad bazena, kuhinja s blagovaonicom, predsoblje, dvije spavaće sobe s vlastitim izlazom na manju terasu, kupaonica, dodatni toalet i hodnik.
Vila se prostire na 205 četvornih metara i sastoji se od prizemlja i prvog kata. U prizemlju se nalazi dnevni boravak od 45 m² s izlazom na terasu iznad bazena, kuhinja s blagovaonicom, predsoblje, dvije spavaće sobe s vlastitim izlazom na manju terasu, kupaonica, dodatni toalet i hodnik.
Foto: Njuškalo
Share
Podijeli
Na katu su smještene još dvije spavaće sobe, svaka s vlastitom kupaonicom i izlazom na terasu s pogledom na bazen i okućnicu.
Na katu su smještene još dvije spavaće sobe, svaka s vlastitom kupaonicom i izlazom na terasu s pogledom na bazen i okućnicu.
Foto: Njuškalo
Share
Podijeli
Okućnica uključuje parkiralište, sunčalište i bazen, natkriveni prostor za druženje s kaminom i roštiljem, kao i travnatu površinu koja okružuje kuću.
Okućnica uključuje parkiralište, sunčalište i bazen, natkriveni prostor za druženje s kaminom i roštiljem, kao i travnatu površinu koja okružuje kuću.
Foto: Njuškalo
Share
Podijeli
Na parceli se nalazi i dodatni teren veličine oko 740 m², na kojem je moguća gradnja novog stambenog objekta ili dogradnja sadržaja, te pomoćni objekt od 20 m² koji se koristi kao spremište.
Na parceli se nalazi i dodatni teren veličine oko 740 m², na kojem je moguća gradnja novog stambenog objekta ili dogradnja sadržaja, te pomoćni objekt od 20 m² koji se koristi kao spremište.
Foto: Njuškalo
Share
Podijeli
Nekretnina je orijentirana sjever-jug, a južna orijentacija dnevnog boravka, blagovaonice, bazena i terasa omogućava osunčanost tijekom cijele godine. Više informacija o kamenoj vili možete pogledati na Njuškalo.hr.
Nekretnina je orijentirana sjever-jug, a južna orijentacija dnevnog boravka, blagovaonice, bazena i terasa omogućava osunčanost tijekom cijele godine. Više informacija o kamenoj vili možete pogledati na Njuškalo.hr.
Foto: Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: Njuškalo
Share
Podijeli

Ne propustite

1/