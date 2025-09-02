FOTO U Istri se prodaje kamena ljepotica: Ima bazen i ogromnu okućnicu

Vila se prostire na 205 četvornih metara i sastoji se od prizemlja i prvog kata. U prizemlju se nalazi dnevni boravak od 45 m² s izlazom na terasu iznad bazena, kuhinja s blagovaonicom, predsoblje, dvije spavaće sobe s vlastitim izlazom na manju terasu, kupaonica, dodatni toalet i hodnik.
Nekretnina je orijentirana sjever-jug, a južna orijentacija dnevnog boravka, blagovaonice, bazena i terasa omogućava osunčanost tijekom cijele godine. Više informacija o kamenoj vili možete pogledati na Njuškalo.hr.